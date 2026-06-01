São Gonçalo: moradores receberam orientações e tiveram acesso a serviços de saúde - Divulgação

São Gonçalo: moradores receberam orientações e tiveram acesso a serviços de saúdeDivulgação

Publicado 01/06/2026 08:45

São Gonçalo - Moradores do bairro Novo México participaram de exercício simulado de desocupação realizado pela Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo na manhã deste sábado (30). Agentes do órgão conduziram os moradores até o ponto de apoio na Unidade de Saúde da Família (USF) Enfermeira Luisa Marilac após o acionamento da sirene do Sistema de Alerta e Alarme. A manhã também foi de muita orientação para os moradores, que puderam tirar dúvidas sobre como agir em casos de deslizamentos e enchentes.

A ação faz parte do projeto “São Gonçalo Resiliente”, que tem como objetivo garantir a segurança e o bem-estar de todos em caso de risco de desastres naturais. Ela acontece uma vez no mês nas comunidades atendidas pelo Sistema de Alerta e Alarme por sirenes. O simulado é um treinamento com a população. É realizada na prática a evacuação ordenada após o toque da sirene, as rotas seguras e os procedimentos de segurança. A participação da população é importante para que os moradores conheçam o som da sirene e saibam como proceder até o ponto de apoio nos casos de desastres naturais.

Na ação, os moradores também foram orientados sobre o funcionamento do sistema de alerta feito via mensagem de texto e outros serviços oferecidos pelo órgão. O dia também serviu para os agentes colherem informações sobre os possíveis pontos de risco do bairro.

“Os exercícios simulados são fundamentais para preparar a população para agir de forma rápida e segura em situações de emergência. Nosso objetivo é fortalecer a cultura da prevenção e garantir que os moradores conheçam os procedimentos corretos em casos de deslizamentos e enchentes até chegar ao ponto de apoio. Além disso, essas ações aproximam a Defesa Civil da comunidade, permitindo identificar necessidades e possíveis pontos de risco para atuarmos de forma ainda mais eficiente”, contou o subsecretário de Defesa Civil, Major Felipe Assumpção.

As tendas da Secretaria de Saúde e Defesa Civil foram montadas em frente a USF. No local, foram realizadas aferição de pressão, aplicação de vacinas, orientação e avaliação odontológica e cadastro com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras). A Defesa Civil de São Gonçalo realiza, constantemente, eventos de capacitação e treinamentos para seus servidores e também com a população para enfrentamento dos períodos de chuvas e prevenção de desastres como deslizamentos de terra e encostas.

