São Gonçalo: Serviços considerados essenciais serão mantidos na cidade durante todo o feriadão - Alexandre de Sa

São Gonçalo: Serviços considerados essenciais serão mantidos na cidade durante todo o feriadãoAlexandre de Sa

Publicado 03/06/2026 05:18

São Gonçalo - O prefeito Capitão Nelson decretou ponto facultativo em São Gonçalo na próxima sexta-feira (5), em virtude do feriado de quinta-feira (4), quando é realizada a maior e mais tradicional celebração de Corpus Christi na cidade. Por isso, as repartições públicas da Prefeitura de São Gonçalo abrem até esta quarta-feira (3) e ficam fechadas de quinta a domingo (4 a 7). Os serviços essenciais das secretarias municipais de Conservação, Desenvolvimento Urbano e de Saúde e Defesa Civil vão funcionar normalmente durante todo o feriadão.

O Restaurante do Povo de São Gonçalo, em Alcântara, fica fechado na quinta-feira (04) e abre na sexta-feira (5) a partir das 7h, para o café da manhã. O almoço será servido a partir das 11h normalmente. A unidade fica fechada sábado (6) e domingo (7), como de rotina. Na área da saúde, as unidades de urgência e emergência municipais vão funcionar 24h durante todo o período: Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; os prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; a Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara; assim como a emergência da saúde mental que funciona no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O HLP não realizará cirurgias e atendimentos ambulatoriais na quinta-feira (4). O Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha, realizará as cirurgias cardíacas e de mama agendadas. Na sexta-feira (5), o HLP abre para as cirurgias eletivas e o ambulatório fica fechado. O HCCOR abre para o atendimento ambulatorial e para todas as cirurgias. Os dois hospitais estarão abertos para as visitas dos pacientes internados durante todo o feriadão, nos horários pré-estabelecidos. O Hospital de Retaguarda Gonçalense (HRG), no Centro, também abre para receber as visitas.

O Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, no Vila Três (Rua Augusto Franco, 52), e o Caps Francisco dos Santos Siqueira (Rua Maria Rita, 883) estarão abertos durante todo o feriadão 24h. Os demais Caps estarão fechados. As Clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, ficam fechadas quinta-feira (4) e sexta-feira (5). Elas abrem no sábado (6), das 8h às 12h, para vacinações e atendimentos pré-agendados. Depois, as clínicas reabrem na segunda-feira (8).

Caso haja necessidade de aplicação da vacina antirrábica humana nos casos de acidentes com animais, o paciente terá o serviço nos polos sanitários Washington Luiz, no Zé Garoto, na quinta-feira (4); e no Hélio Cruz, em Alcântara, na sexta-feira (5). Os dois abrem, exclusivamente, para a aplicação da vacina antirrábica humana, das 8h às 12h. Em casos de acidentes graves que necessitam de atendimento de urgência ou emergência, fora do horário de atendimento nos polos sanitários, o paciente pode procurar o PSC para avaliação, que funciona 24 horas todos os dias. As outras unidades de saúde da Atenção Primária e Especializada estarão fechadas de quinta-feira (4) até domingo (7) e reabrem, normalmente, na próxima segunda-feira (8).