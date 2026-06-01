São Gonçalo: Intervenções irão beneficiar mais de 10 mil pessoas - Renan Otto

São Gonçalo: Intervenções irão beneficiar mais de 10 mil pessoasRenan Otto

Publicado 01/06/2026 10:56

São Gonçalo - As obras em andamento em 66 vias dos bairros Luiz Caçador, Itaúna, Recanto das Acácias e Salgueiro são um sonho que está se tornando realidade. É o que afirmam os moradores da região. As intervenções, executadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo, irão transformar mais de 15,6 quilômetros de vias com obras de drenagem, pavimentação, novas calçadas, piso podotátil para acessibilidade e sinalização horizontal e vertical, beneficiando mais de 10 mil pessoas.

Um dos gonçalenses que será beneficiado é José Carlos da Silva, de 70 anos, que mora no bairro do Luiz Caçador desde que nasceu. "Posso te afirmar que isso aqui é um sonho que se torna realidade. Nesta última semana mesmo, a gente tem visto muitas máquinas nas ruas o tempo todo, realizando as obras. O chão aqui é de terra, sem asfalto e agora vai tudo melhorar. Tenho um primo cadeirante e via o sacrifício dele em passar aqui com o barro, a lama e os buracos, agora tudo será diferente! Fora os alagamentos, que não teremos mais, eu mesmo já perdi móveis aqui. É um momento muito aguardado por nós", disse o técnico em eletrônica.

As obras possuem prazo de conclusão de 24 meses e o projeto das intervenções foi feito pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) de São Gonçalo, assim como a captação dos recursos. O investimento total é de R$ 63 milhões. Estão em andamento diversas frentes de obra, incluindo as ruas Raimundo Macedo, Urbâno Loureiro e Ramos Coelho.

O vigia Hugo Antônio de Barros, de 49 anos, mora no bairro Luiz Caçador há 18 anos e acredita que a obra é progresso. "É o princípio do progresso! Antes, eram só promessas, agora vamos trafegar com segurança e ter calçadas adequadas, principalmente para os idosos", disse.