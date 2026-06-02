Obra do Coletor em Tempo Seco, em São Gonçalo, está sendo realizada com equipamentos tecnológicos de ponta e equipe especializada - Divulgação/Águas do Rio

Obra do Coletor em Tempo Seco, em São Gonçalo, está sendo realizada com equipamentos tecnológicos de ponta e equipe especializadaDivulgação/Águas do Rio

Publicado 02/06/2026 07:54 | Atualizado 02/06/2026 21:22

São Gonçalo - Em curso desde o primeiro semestre de 2025, a obra de implantação do Coletor em Tempo Seco de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, vem mudando o cenário histórico de poluição no município, o segundo mais populoso do estado e que convive há décadas com deficiências na infraestrutura de esgotamento sanitário. A iniciativa tem investimento de R$ 120 milhões da Águas do Rio, empresa do grupo Aegea Saneamento, e integra um conjunto de intervenções voltado à ampliação e à melhoria dos serviços de coleta e tratamento de esgoto na cidade.

Tão logo esteja concluída — a previsão de término é para o segundo semestre de 2026 —, cerca de 130 mil pessoas serão beneficiadas com reflexos diretos na saúde pública, ajudando a reduzir riscos associados a doenças relacionadas à falta de saneamento, como gastroenterites, hepatite A e leptospirose. Essa iniciativa também faz parte do compromisso da concessionária com a recuperação da Baía de Guanabara, iniciativa considerada um dos maiores projetos ambientais da história do Brasil.

A primeira etapa do Coletor em Tempo Seco (CTS) no Rio Imboaçu foi entregue em novembro passado. Desde então, diariamente, 3,5 milhões de litros de água contaminada deixam de chegar à Baía de Guanabara. Outros quatro pontos de coleta serão instalados ainda ao longo deste ano.

Esse sistema funciona interceptando o esgoto que corre irregularmente por rios e galerias pluviais, principalmente em períodos sem chuva. Por meio de pontos de captação instalados ao longo desses cursos d’água, esse fluxo é desviado para tratamento, evitando que o esgoto alcance corpos hídricos da cidade e, depois, a Baía de Guanabara.

O projeto do coletor de esgoto inclui 5,6 quilômetros de rede e atende sete bairros do município: Venda da Cruz, Neves, Vila Lage, Porto da Madama, Paraíso, Patronato e Porto Velho. Desse total, aproximadamente, 60% das tubulações já foram instaladas.

Além da implantação da rede de esgoto, o projeto contempla a revitalização e a ampliação das elevatórias Paul Leroux e Mário Quintão, em andamento, assim como a construção de duas novas estações de bombeamento, sendo uma no bairro Venda da Cruz e a outra no Vila Lage. A previsão é que todas as etapas sejam concluídas até o segundo semestre deste ano.

Para Diogo Freitas, diretor-executivo da Águas do Rio, a iniciativa representa um passo importante na transformação social, ambiental e urbana do município.

"O avanço do saneamento em São Gonçalo representa exatamente o que acreditamos: obras que transformam o dia a dia das pessoas e ajudam a reconstruir a relação da cidade com seus rios e praias. Cada metro de rede instalado e levado para tratamento é um passo importante para devolver à Baía de Guanabara a vida que ela merece".

