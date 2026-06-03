São Gonçalo: exposição apresenta um panorama da trajetória do Corpus Christi gonçalense por meio de fotografias - Divulgação

São Gonçalo: exposição apresenta um panorama da trajetória do Corpus Christi gonçalense por meio de fotografiasDivulgação

Publicado 03/06/2026 05:28

São Gonçalo - Com a aproximação de mais uma edição do maior e mais tradicional Corpus Christi da América Latina, São Gonçalo recebe uma exposição especial que convida o público a revisitar a história, a fé e a expressão artística que marcam a celebração no município. A mostra “Corpus Christi. Celebração de fé, história e arte” será aberta na próxima quinta-feira (4), às 10h, na Casa das Artes.

A exposição apresenta um panorama da trajetória do Corpus Christi gonçalense por meio de fotografias, registros históricos e imagens que evidenciam a grandiosidade da manifestação religiosa e cultural, reconhecida por mobilizar milhares de pessoas todos os anos na confecção dos tradicionais tapetes coloridos que tomam as ruas da cidade.

Com curadoria de Michele de Barcelos Agostinho, Pedro Henrique Rocha e Rui Aniceto Nascimento Fernandes, a mostra reúne trabalhos dos fotógrafos convidados Luís Alvarenga, Marcos Dias e Henrique Mendonça da Silva. A pesquisa, os textos e a seleção de imagens também foram desenvolvidos pelos curadores, que buscaram destacar a importância do Corpus Christi como patrimônio afetivo, cultural e religioso para os gonçalenses.

Além de retratar a beleza dos tapetes e dos momentos de celebração, a exposição evidencia o trabalho coletivo de voluntários, artistas, comunidades religiosas e moradores que, geração após geração, ajudam a manter viva uma tradição que integra a identidade cultural de São Gonçalo. A iniciativa é uma oportunidade para que moradores e visitantes conheçam mais sobre a história da festividade, seus significados e sua relevância para a memória e a cultura local, em um momento que antecede mais uma edição da celebração.



Serviço



Visitação: 4 de junho a 4 de julho

Horário: terça a sexta-feira, das 10h às 18h; sábados, das 10h às 16h

Endereço: Rua Coronel Moreira César, s/nº, Zé Garoto, São Gonçalo