São Gonçalo: Tapete de Sal e Santa Missa estão na programação do Corpus Christi - Divulgação

São Gonçalo: Tapete de Sal e Santa Missa estão na programação do Corpus ChristiDivulgação

Publicado 03/06/2026 14:27

São Gonçalo - Está chegando mais uma celebração do maior e mais tradicional Corpus Christi da América Latina, em São Gonçalo. Na próxima quinta-feira (4), a partir das 7h, o Centro da cidade receberá milhares de fiéis, que vão participar da confecção de tapetes de sal, Santa Missa e muito mais. A expectativa é de que a celebração atraia mais de 120 mil pessoas durante todo o dia.

O evento será realizado pela Arquidiocese de Niterói, Vicariatos Alcântara e São Gonçalo, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, e o tema de 2026 será “São Francisco, modelo de amor eucarístico”, em harmonia com o Ano Jubilar Franciscano, que celebra 800 anos da morte de São Francisco de Assis. E o lema será “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14), em referência à Campanha da Fraternidade deste ano.

Os 236 tradicionais tapetes de sal serão confeccionados, a partir das 7h, ao longo da Avenida Dr. Feliciano Sodré e da Rua Dr. Nilo Peçanha. A partir das 12h, o público poderá curtir louvores com o Ministério Dom e Raiz e, às 15h, ocorre o Terço da Misericórdia com Ministério Louva Deus. A partir das 16h, haverá a Santa Missa, presidida pelo Arcebispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói, Dom Geraldo de Paula, e, em seguida, a procissão sobre todos os tapetes.

A programação ainda conta com a exposição “Corpus Christi – Celebração de fé, história e arte”, disponível na Casa das Artes, de forma gratuita, a partir das 10h. A iniciativa é uma oportunidade para que moradores e visitantes conheçam mais sobre a história da festividade, seus significados e sua relevância para a memória e a cultura local. A exposição ficará no local até o dia 4 de julho, com visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 16h.



Esquema de trânsito



As mudanças terão início a partir das 19h de quarta-feira (3), quando será interditado o tráfego de veículos nas ruas Coronel Moreira César, no trecho compreendido entre os números 21 e 127, e na Professora Lara Vilela, para a montagem do palco e realização do evento. A interdição será mantida até o fim da celebração.







O tráfego de veículos na Alameda Pio XII terá o fluxo invertido, seguindo da praça do Zé Garoto em direção à Igreja Matriz. Com isso, os veículos que passam pela Rua Coronel Moreira César serão desviados pela Alameda Pio XII, retornando à Rua Coronel Moreira César pela rampa de acesso do Hospital de Clínicas de São Gonçalo. Vale destacar que, no local, foi realizada uma obra de ajuste geométrico viário para melhorar o trânsito na cidade em dias de grandes eventos.







O ponto de táxi existente na Alameda Pio XII ficará suspenso a partir das 18h20 de quarta-feira (3) seguindo até o término das festividades.







Ainda na quarta-feira (3), a partir das 19h, também serão suspensas, nas vias abrangidas pela operação especial de trânsito, as atividades de carga e descarga, embarque e desembarque de passageiros e demais operações comerciais que comprometam a fluidez e a segurança viária.







A partir das 4h50 de quinta-feira (4), será interditado totalmente o tráfego de veículos nas seguintes vias: toda a extensão da Rua Coronel Moreira César e da Rua Dr. Feliciano Sodré; as ruas Professora Lara Vilela e Sá Carvalho, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Coronel Moreira César; a Travessa Zeferino Reis, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Dr. Feliciano Sodré; a Rua Salvatori, entre as ruas Dr. Feliciano Sodré e Aluísio Neiva; a Rua Eduardo Vieira de Souza; a Travessa Jorge Soares; a Rua Antônio dos Santos Figueiredo, entre as ruas Dr. Nilo Peçanha e Aluísio Neiva; a Rua Dr. Nilo Peçanha, entre a Praça Dr. Luiz Palmier e a interseção com a Rua General Antônio Rodrigues; a pista sentido Centro da Rua Coronel Serrado, no trecho entre as ruas Getúlio Vargas e Coronel Moreira César.







A partir deste mesmo horário, será implementada uma faixa reversível na Avenida Presidente Kennedy, no trecho compreendido entre a Rua Magistrado Francisco de Assis Fonseca e a Rua General Antônio Rodrigues, operando em regime de circulação em sentido duplo. Nesta faixa, serão instalados pontos de ônibus provisórios, que serão devidamente sinalizados.







Os desvios de trânsito serão feitos das seguintes formas:







– Os motoristas que vão do Barro Vermelho para o Centro, devem seguir pela Rua Dr. Getúlio Vargas, depois pela Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, seguindo pela Avenida Jornalista Roberto Marinho, pela Rua Salvatori, pela Rua José da Silva Pessoa, pela Rua José Lourenço de Azevedo, pela Rua Salvatori, seguindo pela Rua Aluísio Neiva, pela Rua General Antônio Rodrigues e saindo na Rua Dr. Nilo Peçanha.



– Os motoristas que vão do Paraíso para a Estrela do Norte, devem seguir pela Rua Francisco Portela, depois pela Rua Magistrado Francisco de Assis Fonseca, pela faixa reversível da Avenida Presidente Kennedy e pela Rua General Antônio Rodrigues.







Também será proibido o estacionamento de veículos nas vias mencionadas. Os veículos estacionados e que realizarem carga e descarga, embarque e desembarque ou quaisquer paradas em desacordo com a sinalização e regulamentação implantadas durante a operação especial de trânsito estarão sujeitos às penalidades e medidas administrativas previstas no art. 181 da Lei Federal n.º 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB), incluindo a remoção do veículo.









