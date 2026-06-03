São Gonçalo: Secretaria de Habitação não realizará atendimentos excepcionalmente na quinta-feira (4) e na sexta-feira (5)Divulgação
São Gonçalo libera 529 vagas para cadastro no Minha Casa Minha Vida
Atendimento é destinado a moradores que ainda não estão inscritos no programa
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Maior e mais tradicional Corpus Christi da América Latina acontece nesta quinta-feira
Celebração reunirá milhares de fiéis no Centro da cidade
São Gonçalo Shopping promove Campanha do Agasalho em parceria com o PROFESP
Doações podem ser depositadas na caixa de arrecadação localizada no 2º piso
Exposição celebra a fé, a história e a arte do Corpus Christi em São Gonçalo
Mostra na Casa das Artes reúne fotografias e registros que retratam uma das maiores e mais tradicionais celebrações de Corpus Christi da América Latina
São Gonçalo decreta ponto facultativo na próxima sexta-feira
Serviços considerados essenciais serão mantidos na cidade durante todo o feriadão
Obras da Águas do Rio vão beneficiar 130 mil pessoas na cidade
Coletor em Tempo Seco já impede despejo de 3,5 milhões de litros de esgoto na Baía de Guanabara
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