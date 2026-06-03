São Gonçalo: obras estão sendo realizadas pela Prefeitura - Luiz Carvalho

São Gonçalo: obras estão sendo realizadas pela PrefeituraLuiz Carvalho

Publicado 03/06/2026 14:47

São Gonçalo - A Praça Leonor Corrêa, conhecida como Praça da Trindade, está ficando com um novo visual. No momento, estão sendo instalados o piso intertravado e o pavimento drenante, uma novidade que amplia a permeabilidade do solo e fortalece práticas de adaptação climática e resiliência urbana.

O local está passando por obras de reforma e modernização, que visam valorizar um dos principais polos gastronômicos da cidade (com mais de 40 bares, restaurantes e foodtrucks no entorno). As obras estão sendo feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo.

As equipes também estão trabalhando na construção do palco elevado do novo espaço de eventos, na instalação de novos postes (a praça terá uma nova iluminação), além de serviços de drenagem e compactação do solo dentro da área do novo parque infantil, onde posteriormente será feita a concretagem e a instalação do piso emborrachado e de um pergolado. A próxima etapa será a pintura da praça e a construção de uma nova calçada ao redor dela.

No projeto, estão incluídos a instalação de mais de 70 mesas de concreto com quatro bancos cada, novo parque infantil (que terá piso emborrachado), nova academia de idosos, espaço de eventos, nova quadra poliesportiva, um bicicletário, área para a realização de atividades culturais e novo paisagismo. O projeto ainda deve contemplar outras soluções arquitetônicas para movimentação segura de pessoas com deficiência (PCD), de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (NBR).

As alterações visam a reforma e a modernização da praça, com o intuito de apoiar projetos que promovam o esporte educacional, recreativo e de lazer no município, fomentando a prática esportiva, contribuindo para a qualidade de vida da população e para a inclusão social e a integração comunitária. As obras possuem um investimento de R$1.134.900,00 e tem previsão de duração de sete meses.

Quem passa pelo local, como o técnico de tecnologia militar Paulo Henrique Dias, de 72 anos, acredita que a nova praça será boa para o bairro. "Eu acredito que a nova praça vai ficar legal! É um projeto bom, como fazem lá na Europa, valorizando a população e ordenando o espaço. Realmente, aqui fica com muita gente à noite, nos restaurantes, e essa obra vai deixar tudo melhor. Acredito que a praça também estava precisando de uma revitalização, com novos brinquedos, uma nova quadra e aparelhos de ginástica", afirmou ele, que mora na Trindade há 23 anos.

No momento, a praça está cercada com tapumes, que servem para proteger quem passa ao redor durante as obras. Nesta fase inicial dos trabalhos, o foco será a área interna da praça, sem alteração no trânsito. Os foodtrucks que atuam no entorno também seguem funcionando normalmente.