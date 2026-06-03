São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel), lançou, na última semana, o novo projeto “São Gonçalo no Esporte”, no clube Embaixadores, no bairro Camarão. O evento contou com professores e coordenadores da Semel, que receberam instruções sobre o projeto. As inscrições devem ser feitas direto nos locais das aulas. Com 500 vagas para crianças de 7 a 16 anos para lutas e de 9 a 16 anos para esportes com bola, “São Gonçalo no Esporte” já está atendendo em 12 bairros da cidade, contemplando Maria Paula, Laranjal, Boa Vista, Boaçu, Porto do Rosa, Rocha, Centro, Jardim Catarina, Venda da Cruz, Parque RJ, Mutuapira e Raul Veiga.
“É muito importante ter todos aqui presentes porque nós criamos não só um laço profissional, mas um laço de amizade, então, é muito bom poder comemorar o início desse projeto com os professores e coordenadores da Semel. Estamos sempre buscando criar núcleos em locais de vulnerabilidade social, para que todos tenham acesso ao esporte”, afirmou o secretário da Esporte e Lazer, Diego Andrade.
As modalidades de esporte contempladas no projeto são Handebol; Handebol de areia; Tênis; Futsal; Futebol; Basquete; Vôlei; Judô; Kung fu; Jiu-jitsu; Muay thai; Taekwondo e Boxe. É importante consultar no local quais modalidades o núcleo possui. “O lançamento desse projeto veio para organizar o esporte em São Gonçalo. Preparamos tudo com muito carinho para a população, que merece um projeto com essa qualidade”, disse o subsecretário de Esporte e Lazer, Alex Santos.
Endereços e modalidades dos núcleos:
Ginásio Poliesportivo Henrique Lage (antigo 3º BI) – Rua Dr. Porciúncula, s/n – Venda da Cruz
.Taekwondo, Boxe Olímpico, Aero Boxing, Jiu-jítsu, Futsal e Vôlei;
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