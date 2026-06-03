São Gonçalo: Atividades englobam diversas modalidades - Renan Otto

São Gonçalo: Atividades englobam diversas modalidadesRenan Otto

Publicado 03/06/2026 14:36

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel), lançou, na última semana, o novo projeto “São Gonçalo no Esporte”, no clube Embaixadores, no bairro Camarão. O evento contou com professores e coordenadores da Semel, que receberam instruções sobre o projeto. As inscrições devem ser feitas direto nos locais das aulas. Com 500 vagas para crianças de 7 a 16 anos para lutas e de 9 a 16 anos para esportes com bola, “São Gonçalo no Esporte” já está atendendo em 12 bairros da cidade, contemplando Maria Paula, Laranjal, Boa Vista, Boaçu, Porto do Rosa, Rocha, Centro, Jardim Catarina, Venda da Cruz, Parque RJ, Mutuapira e Raul Veiga.

“É muito importante ter todos aqui presentes porque nós criamos não só um laço profissional, mas um laço de amizade, então, é muito bom poder comemorar o início desse projeto com os professores e coordenadores da Semel. Estamos sempre buscando criar núcleos em locais de vulnerabilidade social, para que todos tenham acesso ao esporte”, afirmou o secretário da Esporte e Lazer, Diego Andrade.

As modalidades de esporte contempladas no projeto são Handebol; Handebol de areia; Tênis; Futsal; Futebol; Basquete; Vôlei; Judô; Kung fu; Jiu-jitsu; Muay thai; Taekwondo e Boxe. É importante consultar no local quais modalidades o núcleo possui. “O lançamento desse projeto veio para organizar o esporte em São Gonçalo. Preparamos tudo com muito carinho para a população, que merece um projeto com essa qualidade”, disse o subsecretário de Esporte e Lazer, Alex Santos.



Endereços e modalidades dos núcleos:



Ginásio Poliesportivo Henrique Lage (antigo 3º BI) – Rua Dr. Porciúncula, s/n – Venda da Cruz



.Taekwondo, Boxe Olímpico, Aero Boxing, Jiu-jítsu, Futsal e Vôlei;



Parque RJ Nosso Sonho – Rua Formosa, 3352 – Boa Vista



. Handebol de areia, Ginástica, Badminton, Tênis e Futebol;



Quadra 25 (Centro Esportivo Valter Marins) – Rua César de Andrade, 198 – Mutuá



. Jiu-jítsu e Muay Thai;



CEAN (Centro Educacional Antônio Neto) – Estrada Raul Veiga, 689 – Raul Veiga



· Jiu-jítsu;



Colégio Municipal Irene Barbosa – Rua Bernardes De Farias s/n – Jardim Catarina



. Jiu-jítsu;



CIEP 052 (Professora Romanda Gouveia Gonçalves) – Rua Veríssimo de Souza s/n – Boa Vista



. Handebol de areia;



Colégio Municipal Presidente Castelo Branco – Rua Carlo Gianelli s/n – Boaçu



. Handebol;



CIEP 050 (Pablo Neruda) – Rua RJ 106 s/n – Km 14 – Laranjal



. Handebol;



CIEP 513 (George Savalla Gomes – Palhaço Carequinha) – Avenida Expedicionário Bittencourt Rodrigues, Nº0 – Maria Paula



. Handebol;



Arena Catarina – Rua Expedicionário Ari Rauen s/n – Colubandê



. Futebol;



Praça do Rocha – R. José Lourenço de Azevedo – Rocha



. Basquete;



Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire – Estrada Vereador Nelsimar Rocha Moraes – Mutuaguaçu



. Futsal

