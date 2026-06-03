São Gonçalo: cidade oferece tratamento contra a obesidade infantil - Julio Diniz/Arquivo

São Gonçalo: cidade oferece tratamento contra a obesidade infantilJulio Diniz/Arquivo

Publicado 03/06/2026 14:39

São Gonçalo - O Dia de Conscientização contra a Obesidade Infantil é celebrado nesta quarta-feira (3). E a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo oferece tratamento especializado para as crianças que precisam de acompanhamento com endocrinologista e outros profissionais de saúde para o tratamento adequado. As famílias que precisam da ajuda devem procurar as unidades de saúde da família (USFs) para serem avaliadas e encaminhadas para o acompanhamento.

As crianças elegíveis para o tratamento são aquelas que têm até 5 anos com percentil 99,9 e de 5 a 12 anos com percentil 97 (gráfico encontrado na Caderneta de Vacinação da Criança). A avaliação desses dados será realizada pelos profissionais das USFs.



Caso a criança se enquadre, ela será encaminhada para a consulta com o endocrinologista e nutricionista na Clínica da Criança, no Zé Garoto. E também pode continuar com a assistência de enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, educador físico e psicólogo na própria USF, caso haja necessidade. O consultório especializado faz parte da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade (LCSO), desenvolvida por nutricionistas da Área Técnica de Alimentação e Nutrição (Atan) da Semsadc, outros gestores da saúde e da educação.

“A obesidade infantil pode aumentar o risco de doenças como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares ainda na infância ou na vida adulta. Por isso, a prevenção com o tratamento adequado deve começar cedo. A participação da família é fundamental para o sucesso do tratamento, já que a construção de hábitos saudáveis deve envolver toda a rotina da criança. A adoção de uma alimentação equilibrada, a redução do consumo de alimentos ultraprocessados e a prática regular de atividades físicas são algumas das medidas que ajudam na prevenção e no controle da obesidade infantil”, explicou a coordenadora da Atan, Cássia Soares Santos Sousa.

Regulação

As consultas para o endocrinologista e nutricionista na Clínica da Criança são agendadas através da Central de Regulação da Secretaria de Saúde. A unidade não atende por livre demanda. Os encaminhamentos obtidos nas USFs podem ser inseridos no sistema em qualquer unidade de saúde. A Central de Regulação vai entrar em contato – através do telefone (21) 3195-5198 – para avisar sobre a marcação do serviço. Através desse número, os gonçalenses podem receber ligações de segunda a sexta, das 8h às 20h; e aos sábados, das 8h às 14h; ou mensagens por whatsapp em qualquer dia e horário, inclusive de madrugada. Por isso, é muito importante que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde.