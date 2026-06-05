São Gonçalo: celebração de Corpus Christi em São Gonçalo contou com esquema especial que mobilizou várias secretarias do município - Renan Otto

São Gonçalo: celebração de Corpus Christi em São Gonçalo contou com esquema especial que mobilizou várias secretarias do municípioRenan Otto

Publicado 05/06/2026 08:59

São Gonçalo - As ruas do Centro de São Gonçalo se tornaram o palco de uma celebração de muita fé, união e emoção no início da noite desta quinta-feira (4), quando milhares de fiéis se reuniram durante a procissão que encerrou o maior e mais tradicional Corpus Christi da América Latina. A procissão aconteceu após a Santa Missa, que teve início às 16h, em frente à Igreja Matriz, e foi presidida pelo arcebispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói, Dom Geraldo de Paula.

Milhares de fiéis participaram da Santa Missa, quando o arcebispo destacou a importância da celebração de Corpus Christi, tradição secular da Igreja Católica. O prefeito Capitão Nelson, a primeira-dama Dona Marinete Ruas, o vice-prefeito João Ventura e sua esposa, Karoline Ventura, participaram da missa. "É um trabalho bonito que fazemos para louvar Jesus com a confecção dos tapetes em quase dois quilômetros no Corpus Christi de São Gonçalo. Pelos tapetes, passa a Santíssima Trindade e o Deus vivo. Essa solenidade que estamos celebrando começou na Bélgica, manifestando de forma pública o nosso amor a Jesus Cristo. Na celebração, rendemos graças a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, alimento da vida eterna. A Eucaristia é fonte e centro da vida cristã", afirmou.

O arcebispo também destacou o tema deste ano: “São Francisco, modelo de amor eucarístico”, em harmonia com o Ano Jubilar Franciscano, que celebra 800 anos da morte de São Francisco de Assis. Dom Geraldo fez questão de lembrar a vida de São Francisco de Assis, que sempre seguiu os preceitos de Jesus em sua existência, dedicando-se aos pobres e a todas as criaturas de Deus.

Para Maria das Graças Soares da Silva, de 68 anos, moradora da Brasilândia, participar da Santa Missa no Corpus Christi é tradição há mais de 15 anos. “Eu vejo os tapetes primeiro e depois venho para a missa. Eu gosto muito desse momento, me sinto próxima de Deus. Gosto de acompanhar a procissão também. Pretendo continuar vindo todos os anos, enquanto for possível”, disse a pensionista.

A diarista Maria José Oliveira Martins, de 66 anos, participa da Santa Missa de Corpus Christi há 10 anos. Faça chuva ou sol, para ela, o importante é não deixar de participar. “Eu gosto muito de vir, não posso deixar de participar da missa, de ver os tapetes. Eu gosto muito do momento da comunhão na missa. Esse é meu momento de emoção, de bênçãos, de agradecer. Vou continuar vindo pelos próximos anos, com certeza”, disse a moradora do Porto Novo.

A noite se encerrou com a procissão, realizada sobre os tapetes de sal, ao longo das principais vias do Centro, num percurso que teve início na Igreja Matriz e terminou na altura do Clube Mauá.



Confecção dos tapetes

A celebração de Corpus Christi começou no início da manhã desta quinta-feira, quando nem a chuva impediu os fiéis de confeccionarem os 236 tapetes de sal, com a utilização de 50 toneladas de sal, 200 sacos de serragem, xadrez, pó de café e outros materiais decorativos. Os tapetes, com 5,50m de altura x 3m de largura cada, foram confecionados nas ruas Coronel Moreira César, Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha, ocupando quase dois quilômetros de extensão. Durante todo o dia e até o final da procissão, cerca de 100 mil fiéis percorreram os tapetes, admirando o trabalho dos mais de 230 voluntários de diversas igrejas, escolas, movimentos sociais e instituições privadas da cidade. A partir das 15h, foi a vez dos louvores e do Terço da Misericórdia com Ministério Louva Deus, antecedendo a Santa Missa e a procissão.

A celebração de Corpus Christi em São Gonçalo contou com esquema especial que mobilizou várias secretarias do município: Meio Ambiente e Transportes, Conservação, Ordem Pública, com equipes da Guarda Municipal, Comunicação e Saúde e Defesa Civil. Ao final da procissão, equipes da Conservação iniciaram a limpeza das ruas para que o fluxo do trânsito fosse liberado ainda na noite desta quinta-feira.



Patrimônio Imaterial do Estado

A Assembleia Legislativa (Alerj) aprovou, em primeira discussão nesta última quarta-feira (3), projeto de lei considerando o tapete de Corpus Christi de São Gonçalo Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. O projeto foi apresentado pelo presidente da Alerj, deputado estadual Douglas Ruas, e vai passar por segunda discussão na Casa antes de seguir para sanção do governador. O tapete de sal da cidade já é considerado Patrimônio Cultural e Religioso do município.