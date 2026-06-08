São Gonçalo: visitação ao pátio para inspeção visual dos veículos já pode ser feita e acontecerá até o dia 22 de junho - Divulgação

São Gonçalo: visitação ao pátio para inspeção visual dos veículos já pode ser feita e acontecerá até o dia 22 de junhoDivulgação

Publicado 08/06/2026 00:53

São Gonçalo - A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo irá realizar mais um leilão de veículos. Desta vez, o pregão online acontecerá no dia 23 de junho, a partir das 10h. Serão leiloados veículos que foram apreendidos ou removidos no município e não foram reclamados por seus proprietários em um prazo de 60 dias a contar da data do recolhimento, conforme o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro. Os proprietários já foram notificados.

O anúncio do novo leilão foi publicado no Diário Oficial do município nesta terça-feira (2). Estarão disponíveis para lances tanto veículos conservados quanto sucatas. Para participar, basta acessar o site do leilão pelos links: https://eblonline.com.br/lotes/313?page=1&size=6&removerEncerrados=false https://eblonline.com.br/lotes/314?page=1&size=6&removerEncerrados=false , realizar o cadastro e ofertar seus lances via internet, acompanhando os lances de terceiros. Nesses links também estão disponíveis informações sobre o pagamento do lote, a retirada dos veículos, os documentos necessários e multas por desistência.

A visitação ao pátio para inspeção visual dos veículos já pode ser feita e acontecerá até o dia 22 de junho no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, e de 9h às 12h, aos sábados, na Rua Doutor Nilo Peçanha, 246, Centro. Na inspeção visual é vedada quaisquer outros procedimentos tais como manuseio, experimentação e remoção de peças. Não há visitação aos domingos, feriados e no dia da realização do leilão. Vale destacar que apenas poderão participar do leilão dos lotes classificados como conservados os compradores residentes do Estado do Rio de Janeiro ou com declaração de residência no Estado, conforme disposto pelo Detran-RJ. O edital do leilão pode ser consultado no link https://www.pmsg.rj.gov.br/wp-content/uploads/2026/05/EDITAL-DE-LEILAO-PSG04-26-PUBLICACAO.pdf





