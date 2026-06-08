São Gonçalo: Com foco na valorização da cultura urbana e na formação artística, o CRIA SG segue ampliando oportunidades e fortalecendo a cena cultural gonçalenseLuiz Carvalho
Curso de graffiti no CRIA promove formação artística gratuita
Projeto da Secretaria de Turismo e Cultura reúne artistas renomados e oferece aulas gratuitas no Centro Cultural Joaquim Lavoura
Curso de graffiti no CRIA promove formação artística gratuita
Projeto da Secretaria de Turismo e Cultura reúne artistas renomados e oferece aulas gratuitas no Centro Cultural Joaquim Lavoura
Alunos do CRIA SG realizam flashmob na Praça Doutor Luiz Palmier, no Centro
Tema da apresentação foi a Copa do Mundo
Alunos da UMEI do Jardim Miriambi conhecem o Teatro Municipal
Passeio gratuito foi iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo
São Gonçalo realizará novo leilão online de veículos no dia 23 de junho
Estarão disponíveis para lances veículos conservados e sucatas
Milhares de fiéis se reúnem em procissão pela ruas de São Gonçalo
Celebração para encerrar o maior Corpus Christi da América Latina teve início no período da manhã e foi marcada por muita fé e emoção ao longo de todo o dia
São Gonçalo inicia celebração de Corpus Christi com confecção dos tapetes nas ruas do Centro
Centenas de fiéis participaram das atividades desde as primeiras horas da manhã
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.