São Gonçalo: Com foco na valorização da cultura urbana e na formação artística, o CRIA SG segue ampliando oportunidades e fortalecendo a cena cultural gonçalense - Luiz Carvalho

São Gonçalo: Com foco na valorização da cultura urbana e na formação artística, o CRIA SG segue ampliando oportunidades e fortalecendo a cena cultural gonçalenseLuiz Carvalho

Publicado 08/06/2026 01:08

São Gonçalo - O projeto CRIA SG, da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, segue com as aulas de graffiti a todo vapor, promovendo arte urbana, criatividade e inclusão cultural para jovens do município. Com encontros semanais e uma programação gratuita e diversificada, a iniciativa vem se consolidando como uma das mais relevantes da secretaria ao democratizar o acesso à arte e à cultura.

As aulas acontecem no Centro Cultural Joaquim Lavoura e contam com a participação de importantes nomes da cena urbana, como o artista e curador do projeto Cidade Ilustrada, Marcelo Eco, que atua como orientador das atividades. Também ministram as aulas os artistas Glaucio Vênus, Eduardo Lima (Dudu) e Igor Skid, compartilhando experiências e técnicas com os alunos. Durante os encontros, os participantes recebem apresentação do curso, apostilas, demonstração de materiais e uma introdução à história do graffiti. Além disso, as aulas práticas acontecem em um muro disponibilizado pela própria secretaria, onde os alunos treinam técnicas de controle de traço e uso do spray. Ao longo dos próximos encontros, os participantes terão contato com técnicas de graffiti, desenho técnico, muralismo e atividades práticas em diferentes espaços. Ao todo, o curso contará com 12 encontros ao longo de três meses, sempre com uma aula por semana.

A jovem Noemy Vitória, de 19 anos, moradora do Portão do Rosa, conta que encontrou no projeto a oportunidade ideal para iniciar no universo do graffiti. “Meus amigos sempre me incentivaram a fazer um curso de graffiti, porque sabiam que eu gostava muito de desenhar. Quando vi o anúncio no Instagram, pensei que era o momento certo para me inscrever e aprender mais sobre essa arte”, afirmou. “É muito gratificante poder compartilhar conhecimento e ver novos artistas surgindo através do projeto”, destacou Igor Skid.

Com foco na valorização da cultura urbana e na formação artística, o CRIA SG segue ampliando oportunidades e fortalecendo a cena cultural gonçalense por meio da arte e da expressão criativa.