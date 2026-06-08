São Gonçalo: Sudano leva edição especial do Festival Camadas ao Roxx Music Bar - Tadeu Goulart

São Gonçalo: Sudano leva edição especial do Festival Camadas ao Roxx Music BarTadeu Goulart

Publicado 08/06/2026 11:35

São Gonçalo - No próximo 14 de junho de 2026, o Roxx Music Bar, em São Gonçalo, será palco de uma celebração vibrante da diversidade: o Festival Camadas – edição especial do Mês do Orgulho LGBT. O evento, que já é tradicional em Niterói, reúne artistas independentes e consagrados da cena alternativa, reforçando o papel da cultura como espaço de resistência e acolhimento.

O Festival Camadas nasceu com a proposta de dar visibilidade a vozes plurais e criar um ambiente seguro para a comunidade LGBTQIAPN+. Nesta edição, o público poderá vivenciar uma noite de música, arte e celebração, marcada pela energia do orgulho e pela força da coletividade.

No line-up de peso, estão o cantor e compositor não-binário Sudano –que também é produtor do evento e mistura influências da música brasileira com sonoridades do emo, criando o new emo; a banda Venuz, que aposta em experimentações indie e atmosferas intensas; Ratazanas Insanas, rock irreverente e contestador; Nicky Atomic, DJ que traz sets de eletropop e nostalgia; e Susu de La Creme, DJ que mistura estilos e garante pista animada.

Mais do que um festival de música, o Camadas é um espaço de afirmação e pertencimento. Em tempos de retrocessos sociais, iniciativas como esta reafirmam que arte e diversidade caminham juntas. O público encontrará não apenas shows, mas também uma atmosfera de celebração coletiva, onde cada identidade é respeitada e celebrada.

Serviço

Evento: Festival Camadas no Roxx Music Bar

Data e horário: 14 de junho de 2026, das 16h às 23h

Local: Roxx Music Bar – Rua Coronel Serrado, 926, Zé Garoto, São Gonçalo – RJ

Ingressos: a partir de R$ 15,00 (+ taxa), disponíveis no Sympla (sympla.com.br)

Cancelamento: até 7 dias após a compra, desde que solicitado até 48h antes do evento