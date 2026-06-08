São Gonçalo: Sudano leva edição especial do Festival Camadas ao Roxx Music BarTadeu Goulart
Festival Camadas no Mês do Orgulho LGBT
Público poderá vivenciar uma noite de música, arte e celebração, marcada pela energia do orgulho e pela força da coletividade
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Guarda Municipal prende homem com mandado em aberto após furto em estabelecimento comercial
Suspeito foi localizado por equipes da ROMU após monitoramento da Central de Segurança
Curso de graffiti no CRIA promove formação artística gratuita
Projeto da Secretaria de Turismo e Cultura reúne artistas renomados e oferece aulas gratuitas no Centro Cultural Joaquim Lavoura
Alunos do CRIA SG realizam flashmob na Praça Doutor Luiz Palmier, no Centro
Tema da apresentação foi a Copa do Mundo
Alunos da UMEI do Jardim Miriambi conhecem o Teatro Municipal
Passeio gratuito foi iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo
São Gonçalo realizará novo leilão online de veículos no dia 23 de junho
Estarão disponíveis para lances veículos conservados e sucatas
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