São Gonçalo - Celebrado no dia 6 de junho, o Dia Nacional do Teste do Pezinho teve como objetivo conscientizar a população gonçalense sobre a importância desse exame simples, mas fundamental para a saúde dos bebês. Ele é um dos primeiros na vida de um recém-nascido e deve ser feito, preferencialmente, entre o terceiro e quinto dia de vida. Em São Gonçalo, a Secretaria de Saúde realiza a triagem neonatal – como também é chamado – em nove locais: cinco polos sanitários e quatro clínicas municipais, em dias e horários alternados.
“É um exame de prevenção que diagnostica 54 distúrbios, deficiências e doenças em fase pré-sintomática. Quanto antes forem descobertos, melhor a chance de resposta eficiente dos tratamentos, minimizando os danos à saúde da criança. O tratamento precoce pode impedir complicações de saúde e algumas sequelas”, relatou a coordenadora do Programa Integral de Saúde da Criança e do Adolescente, Pricila Kessy Vollú.
O Teste do Pezinho pode ser realizado até o 28º dia de vida do recém-nascido, mas preferencialmente entre o terceiro e quinto dia de vida. Muitos dos distúrbios identificados não apresentam sintomas nos dois primeiros dias após o nascimento ou após o quinto dia. Caso o exame seja tardio, pode prejudicar no diagnóstico de algumas doenças. Antes e após o tempo ideal, algumas doenças não são rastreadas. Caso as doenças sejam diagnosticadas tardiamente, podem causar sequelas graves, tratamentos mais difíceis ou até levar à morte.
É apenas um furinho no calcanhar do bebê que pode mudar toda a vida da criança, já que detecta precocemente doenças genéticas, metabólicas e hormonais antes mesmo do aparecimento dos sintomas. As doenças diagnosticadas podem ocorrer em qualquer criança, mesmo aquelas aparentemente saudáveis. Para realizar o exame, que é gratuito e não causa qualquer reação no bebê, os responsáveis devem apresentar comprovante de residência e documento do responsável; certidão de nascimento do bebê, cartão de vacina e cartão do SUS da criança (caso já tenha). Caso a criança ainda não tenha certidão, pode fazer o exame com a declaração de nascido vivo (DNV). Os resultados do teste do pezinho são de responsabilidade da Apae, que disponibiliza o site clickexame.com/srtn para os resultados dos nascidos a partir de 01.08.2023.
Locais de exames:
Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto
De segunda a quinta, das 8h às 12h
Livre demanda por ordem de chegada
Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
Segundas, quartas e quintas, das 8h às 12h
Livre demanda por ordem de chegada
Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
Quarta-feira, das 14h às 16h
Livre demanda por ordem de chegada
Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
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