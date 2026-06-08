São Gonçalo: exame é gratuito e não causa qualquer reação no bebê - Julio Diniz/Arquivo

São Gonçalo: exame é gratuito e não causa qualquer reação no bebêJulio Diniz/Arquivo

Publicado 08/06/2026 11:47

São Gonçalo - Celebrado no dia 6 de junho, o Dia Nacional do Teste do Pezinho teve como objetivo conscientizar a população gonçalense sobre a importância desse exame simples, mas fundamental para a saúde dos bebês. Ele é um dos primeiros na vida de um recém-nascido e deve ser feito, preferencialmente, entre o terceiro e quinto dia de vida. Em São Gonçalo, a Secretaria de Saúde realiza a triagem neonatal – como também é chamado – em nove locais: cinco polos sanitários e quatro clínicas municipais, em dias e horários alternados.

“É um exame de prevenção que diagnostica 54 distúrbios, deficiências e doenças em fase pré-sintomática. Quanto antes forem descobertos, melhor a chance de resposta eficiente dos tratamentos, minimizando os danos à saúde da criança. O tratamento precoce pode impedir complicações de saúde e algumas sequelas”, relatou a coordenadora do Programa Integral de Saúde da Criança e do Adolescente, Pricila Kessy Vollú.

O Teste do Pezinho pode ser realizado até o 28º dia de vida do recém-nascido, mas preferencialmente entre o terceiro e quinto dia de vida. Muitos dos distúrbios identificados não apresentam sintomas nos dois primeiros dias após o nascimento ou após o quinto dia. Caso o exame seja tardio, pode prejudicar no diagnóstico de algumas doenças. Antes e após o tempo ideal, algumas doenças não são rastreadas. Caso as doenças sejam diagnosticadas tardiamente, podem causar sequelas graves, tratamentos mais difíceis ou até levar à morte.

É apenas um furinho no calcanhar do bebê que pode mudar toda a vida da criança, já que detecta precocemente doenças genéticas, metabólicas e hormonais antes mesmo do aparecimento dos sintomas. As doenças diagnosticadas podem ocorrer em qualquer criança, mesmo aquelas aparentemente saudáveis. Para realizar o exame, que é gratuito e não causa qualquer reação no bebê, os responsáveis devem apresentar comprovante de residência e documento do responsável; certidão de nascimento do bebê, cartão de vacina e cartão do SUS da criança (caso já tenha). Caso a criança ainda não tenha certidão, pode fazer o exame com a declaração de nascido vivo (DNV). Os resultados do teste do pezinho são de responsabilidade da Apae, que disponibiliza o site clickexame.com/srtn para os resultados dos nascidos a partir de 01.08.2023.



Locais de exames:



Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto



De segunda a quinta, das 8h às 12h



Livre demanda por ordem de chegada







Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



Segundas, quartas e quintas, das 8h às 12h



Livre demanda por ordem de chegada







Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



Quarta-feira, das 14h às 16h



Livre demanda por ordem de chegada







Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa



Quarta, das 8h às 12h



Livre demanda por ordem de chegada







Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro



Segunda e quarta, das 8h às 12h



Livre demanda por ordem de chegada







Clínica Municipal Gonçalense Mutondo



De segunda a quarta e sexta, das 8h às 18h



Quinta e sábado, das 8h às 10h



Livre demanda por ordem de chegada







Clínica Municipal Gonçalense Dr. Zerbini, Arsenal



Terça e sábado, das 8h às 12h



Livre demanda por ordem de chegada







Clínica Municipal Gonçalense Colubandê



Segunda e quarta, das 8h às 11h30



Livre demanda por ordem de chegada







Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha



Segunda e quinta, das 8h às 10h



Livre demanda por ordem de chegada