São Gonçalo: programação começa na quarta-feira (10), às 19h, com o Show Especial de Dia dos Namorados da Orquestra Municipal de São Gonçalo - Divulgação

São Gonçalo: programação começa na quarta-feira (10), às 19h, com o Show Especial de Dia dos Namorados da Orquestra Municipal de São GonçaloDivulgação

Publicado 08/06/2026 17:46

São Gonçalo - A Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo preparou uma programação especial para esta semana, reunindo atrações para públicos de todas as idades. Entre os destaques estão apresentações musicais, espetáculos de comédia, teatro infantil e uma tradicional roda de samba, promovendo opções de lazer, cultura e entretenimento para os gonçalenses.

A programação começa na quarta-feira (10), às 19h, com o Show Especial de Dia dos Namorados da Orquestra Municipal de São Gonçalo, sob a regência do maestro Paulo Guarany. A apresentação, com classificação livre, promete uma noite dedicada à celebração do amor no Teatro Municipal de São Gonçalo.

Na quinta-feira (11), às 20h, o palco do Teatro Municipal recebe o espetáculo de stand-up “Alemalandra”, da comediante Lea Maria. Alemã radicada no Brasil há mais de oito anos, a artista compartilha, de forma bem-humorada, experiências sobre as diferenças culturais, desafios linguísticos e situações do cotidiano vividas por uma estrangeira que adotou o Brasil como lar. A classificação é de 16 anos e os ingressos podem ser adquiridos pelo link: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-alemalandra-lea-maria-em-sao-goncalo-theatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-135435609239578.html?srsltid=AfmBOoqcGogvxHfG5R2vPlkt-SBsym3uCCbrzvclFFMCdB2N69pQ4ofJ

Já na sexta-feira (12), às 20h30, é a vez do humorista Kwesny apresentar seu novo show de comédia. Com histórias pessoais e observações sobre a vida adulta, relacionamentos e a rotina na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o espetáculo aposta na interação com o público e no improviso para garantir muitas risadas. A classificação também é de 16 anos e os ingressos podem ser adquiridos pelo link: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-kwesny-show-de-comedia-theatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-408112927681596.html

No domingo (14), a programação se divide entre música e teatro. A partir das 13h, o Centro de Tradições Nordestinas recebe mais uma edição do Samba da Feira de Neves, evento gratuito que reúne apresentações de samba e pagode em ambiente familiar, além de opções gastronômicas para os visitantes. Durante a tarde, a partir das 16h, o Parque RJ Nosso Sonho recebe o Bailinho Black, evento cultural que há mais de quatro anos promove a valorização da cultura negra por meio da música, da arte e do fortalecimento das identidades periféricas em São Gonçalo. A programação musical reúne diferentes sonoridades da cultura negra, passando pelo samba, pagode, charme, black music, soul, funk, hip hop, R&B e afrobeats, proporcionando uma experiência que conecta ancestralidade, memória e contemporaneidade. A classificação é livre.

Encerrando a semana, o Teatro Municipal recebe, às 19h, o espetáculo infantil “Aladdin”, uma adaptação do clássico conto que acompanha a jornada de um jovem que encontra uma lâmpada mágica capaz de transformar seu destino. Com muita fantasia, música e aventura, a peça aborda temas como coragem, amor e autodescoberta, proporcionando diversão para toda a família. A classificação é livre. Contato para ingressos: (21) 96614-7709.