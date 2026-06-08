São Gonçalo - A Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo preparou uma programação especial para esta semana, reunindo atrações para públicos de todas as idades. Entre os destaques estão apresentações musicais, espetáculos de comédia, teatro infantil e uma tradicional roda de samba, promovendo opções de lazer, cultura e entretenimento para os gonçalenses.
A programação começa na quarta-feira (10), às 19h, com o Show Especial de Dia dos Namorados da Orquestra Municipal de São Gonçalo, sob a regência do maestro Paulo Guarany. A apresentação, com classificação livre, promete uma noite dedicada à celebração do amor no Teatro Municipal de São Gonçalo.
No domingo (14), a programação se divide entre música e teatro. A partir das 13h, o Centro de Tradições Nordestinas recebe mais uma edição do Samba da Feira de Neves, evento gratuito que reúne apresentações de samba e pagode em ambiente familiar, além de opções gastronômicas para os visitantes. Durante a tarde, a partir das 16h, o Parque RJ Nosso Sonho recebe o Bailinho Black, evento cultural que há mais de quatro anos promove a valorização da cultura negra por meio da música, da arte e do fortalecimento das identidades periféricas em São Gonçalo. A programação musical reúne diferentes sonoridades da cultura negra, passando pelo samba, pagode, charme, black music, soul, funk, hip hop, R&B e afrobeats, proporcionando uma experiência que conecta ancestralidade, memória e contemporaneidade. A classificação é livre.
Encerrando a semana, o Teatro Municipal recebe, às 19h, o espetáculo infantil “Aladdin”, uma adaptação do clássico conto que acompanha a jornada de um jovem que encontra uma lâmpada mágica capaz de transformar seu destino. Com muita fantasia, música e aventura, a peça aborda temas como coragem, amor e autodescoberta, proporcionando diversão para toda a família. A classificação é livre. Contato para ingressos: (21) 96614-7709.
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