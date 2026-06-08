São Gonçalo: Hospital Alberto Torres recebeu órgãos para transplantesDivulgação
RJ Transplantes capta córneas, rins, fígado e pâncreas no Hospital Estadual Alberto Torres
Com a autorização de doação assinada por familiares, uma força-tarefa é montada para a captação e transporte dos órgãos
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