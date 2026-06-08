São Gonçalo: Hospital Alberto Torres recebeu órgãos para transplantes - Divulgação

São Gonçalo: Hospital Alberto Torres recebeu órgãos para transplantesDivulgação

Publicado 08/06/2026 17:25

São Gonçalo - A família de um paciente de 32 anos, internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, após grave acidente com moto, autorizou a doação dos seus órgãos neste domingo (07) após a confirmação de morte encefálica. A equipe do RJ Transplantes, da secretaria estadual de Saúde, captou na manhã desta segunda-feira (08) córneas, rins e fígado.

A equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do HEAT também obteve o “sim” de familiares de um jovem de 18 anos para a doação de seus órgãos no final de semana. Vítima também de acidente envolvendo motos, a equipe médica conseguiu captar pâncreas, rins, fígado e córneas.

Com a autorização de doação assinada por familiares, uma força-tarefa é montada para a captação e transporte dos órgãos no menor tempo possível. Após uma hora e meia de procedimento, o órgão é embalado em uma solução de preservação para garantir sua viabilidade durante o transporte.

A captação de órgãos é feita no centro cirúrgico do Centro de Trauma. “Quando um potencial doador é identificado e a equipe médica visualiza a doação de órgãos cuja captação e transporte tem que ser feitas em até quatro horas, como o coração, a equipe da CIHDOTT mobiliza dezenas de profissionais para que o paciente que está do outro lado receba o transplante no tempo certo”, explica o médico Sandro Montezano.