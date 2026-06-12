São Gonçalo: maioria das salas de vacina funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h - Jonnathan Smith

São Gonçalo: maioria das salas de vacina funciona de segunda a sexta, das 8h às 17hJonnathan Smith

Publicado 12/06/2026 19:58

São Gonçalo - A conscientização da população sobre a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada em todas as fases da vida é lembrada com o Dia Mundial da Imunização, comemorado em 9 de junho. Em São Gonçalo, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil mantém a oferta de vacinas do Programa Nacional de Vacinação em mais de 60 unidades de saúde distribuídas pelo município.

Os gonçalenses podem procurar qualquer unidade de saúde que tenha sala de vacina para colocar a caderneta em dia. Os profissionais da unidade vão avaliar as condições de cada paciente para a aplicação dos imunizantes necessários e indicados. Cada vacina tem o seu papel no controle, eliminação e erradicação de diferentes doenças e também são recomendadas para algumas idades ou condições.

“Todas as vacinas são importantes para a saúde coletiva da população. Elas evitam que as doenças que estão sob controle voltem a circular, como a poliomielite, sarampo e rubéola. Quem se vacina está cuidando da própria saúde e ajudando quem está em volta. A maioria das vacinas pode ser aplicada no mesmo dia, caso o paciente esteja bem de saúde. Por isso, vacine-se! Elas evitam muitas internações, complicações de saúde e até mortes”, explicou a coordenadora de imunização, Cibelle Rodrigues.

Além das vacinas da infância, adolescentes e adultos precisam ficar atentos às doses de reforço e às vacinas específicas para cada faixa etária ou condição de saúde. Para se vacinar, basta comparecer a uma unidade de saúde com documento de identificação, cartão do SUS ou CPF e caderneta de vacinação. A maioria das salas de vacina funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem durante a semana, das 8h às 18h. Aos sábados, elas abrem, das 8h às 12h, para a imunização. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até meia hora antes do fim do expediente nas unidades de saúde.

Vacinas especiais

Os gonçalenses com alguns problemas específicos de condição de saúde não podem tomar as tradicionais vacinas chamadas de rotina do Programa Nacional de Imunização. Para eles estão disponíveis sete imunizantes especiais, que são aplicados nos cinco polos sanitários da cidade após indicação médica e avaliação da Coordenação de Imunização. As sete vacinas especiais são: nirsevimabe, DTPa infantil, Haemophilus Influenzae tipo B (Hib), Hepatite A para adultos, Pneumocócica 13 e 23 e Hexavalente. Para ter acesso, os gonçalenses têm que ter prescrição médica indicando a vacina especial, apresentar o cartão do SUS e a identidade em qualquer unidade primária de saúde e nos PAMs Neves e Coelho para dar entrada no pedido. O pedido segue para a Coordenação de Imunização, que vai avaliar o pedido baseado nas indicações do Ministério da Saúde. Se o morador estiver enquadrado nos critérios estabelecidos, ele será chamado para a vacinação, que será realizada no polo sanitário mais próximo de sua residência. Esse trâmite leva entre 15 e 30 dias para a liberação.

Dengue

A vacina contra a dengue do Instituto Butantan, que era aplicada nos profissionais da saúde da Atenção Primária em dose única, foi suspensa pelo Ministério da Saúde, na tarde desta segunda-feira (8), após o registro de 42 reações severas e duas mortes suspeitas entre janeiro e maio deste ano no Brasil. Quem tomou a vacina nos últimos 21 dias deve procurar uma unidade de saúde da Atenção Primária para fazer acompanhamento, caso tenha reação adversa. A vacina Qdenga, produzida pelo laboratório japonês Takeda, vai continuar sendo aplicada nos gonçalenses de 10 a 20 anos, com duas doses e intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose, assim que o estoque for reabastecido pelo Ministério da Saúde.



Vacinas de rotina do Programa Nacional de Vacinação



Para crianças até 5 anos



BCG (formas graves de tuberculose) – ao nascer



Hepatite B – ao nascer



Rotavírus humano oral (diarreia por Rotavirus) – 2 e 4 meses



Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae b) – 2, 4 e 6 meses



VIP (poliomielite injetável) – 2, 4 e 6 meses



Pneumocócica 10-valente (pneumonia, meningite e otite) – 2 e 4 meses e um reforço aos 12 meses



Meningocócica C (meningite meningocócica sorogrupos C) – 3 e 5 meses e um reforço aos 12 meses



Covid-19 – 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias



Influenza – uma dose anual a partir dos seis meses e até 5 anos, 11 meses e 29 dias



Febre Amarela – 9 meses e 4 anos



Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – 12 meses



Tetra viral (tríplice viral e varicela – sarampo, caxumba, rubéola e catapora) – 15 meses



Hepatite A – 15 meses



DTP (difteria, tétano e coqueluche) – 15 meses e 4 anos



Varicela (catapora) – 4 anos







Para crianças com mais de 7 anos e adolescentes



Hepatite B – A partir de 7 anos de idade



Dupla Adulto – dT (difteria, tétano) – 1 dose a cada 10 anos a partir de 7 anos considerando doses anteriores de Pentavalente e DTP. Em caso de ferimentos graves, o reforço é antecipado para o intervalo de 5 anos



Febre Amarela – reforço caso a pessoa tenha recebido uma dose antes de completar 5 anos e dose única para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovação de vacinação



Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – iniciar ou completar duas doses de acordo com situação vacinal



HPV quadrivalente – de 9 a 14 anos e resgate de adolescentes até 19 anos, 11 meses e 29 dias



dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) – a partir da 20ª semana de gestação



Meningocócica ACWY conjugada (meningite meningocócica sorogrupos A, C, W, Y) – uma dose de 11 a 14 anos



VSR (vírus sincicial respiratório, bronquiolite e pneumonia) – gestantes a partir da 28ª semana de gestação



Qdenga (vacina tetravalente produzida pelo laboratório japonês Takeda para prevenir os quatro sorotipos do vírus da dengue – denv1, 2, 3 e 4) – gonçalenses de 10 a 20 anos, com duas doses e intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose







Para adultos



Dupla Adulto – dT (difteria, tétano) – 1 dose a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, o reforço é antecipado para o intervalo de 5 anos



Febre Amarela – dose única para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovação de vacinação até 59 anos



Hepatite B – Sem comprovação vacinal: 3 doses



Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – 2 doses até 29 anos e profissionais de saúde. E 1 dose de 30 a 59 anos



dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) – a partir da 20ª semana de gestação



Covid-19 – gestantes a cada gestação, imunocomprometidos e idosos com mais de 60 anos a cada seis meses



VSR (vírus sincicial respiratório, bronquiolite e pneumonia) – gestantes a partir da 28ª semana de gestação



Butantan-DV (vacina tetravalente produzida pelo laboratório brasileiro Butantan para prevenir os quatro sorotipos do vírus da dengue – denv1, 2, 3 e 4) – profissionais de saúde em dose única (Suspensa pelo Ministério da Saúde)