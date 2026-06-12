São Gonçalo - A conscientização da população sobre a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada em todas as fases da vida é lembrada com o Dia Mundial da Imunização, comemorado em 9 de junho. Em São Gonçalo, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil mantém a oferta de vacinas do Programa Nacional de Vacinação em mais de 60 unidades de saúde distribuídas pelo município.
Os gonçalenses podem procurar qualquer unidade de saúde que tenha sala de vacina para colocar a caderneta em dia. Os profissionais da unidade vão avaliar as condições de cada paciente para a aplicação dos imunizantes necessários e indicados. Cada vacina tem o seu papel no controle, eliminação e erradicação de diferentes doenças e também são recomendadas para algumas idades ou condições.
“Todas as vacinas são importantes para a saúde coletiva da população. Elas evitam que as doenças que estão sob controle voltem a circular, como a poliomielite, sarampo e rubéola. Quem se vacina está cuidando da própria saúde e ajudando quem está em volta. A maioria das vacinas pode ser aplicada no mesmo dia, caso o paciente esteja bem de saúde. Por isso, vacine-se! Elas evitam muitas internações, complicações de saúde e até mortes”, explicou a coordenadora de imunização, Cibelle Rodrigues.
Além das vacinas da infância, adolescentes e adultos precisam ficar atentos às doses de reforço e às vacinas específicas para cada faixa etária ou condição de saúde. Para se vacinar, basta comparecer a uma unidade de saúde com documento de identificação, cartão do SUS ou CPF e caderneta de vacinação. A maioria das salas de vacina funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, abrem durante a semana, das 8h às 18h. Aos sábados, elas abrem, das 8h às 12h, para a imunização. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até meia hora antes do fim do expediente nas unidades de saúde.
Vacinas especiais
Os gonçalenses com alguns problemas específicos de condição de saúde não podem tomar as tradicionais vacinas chamadas de rotina do Programa Nacional de Imunização. Para eles estão disponíveis sete imunizantes especiais, que são aplicados nos cinco polos sanitários da cidade após indicação médica e avaliação da Coordenação de Imunização. As sete vacinas especiais são: nirsevimabe, DTPa infantil, Haemophilus Influenzae tipo B (Hib), Hepatite A para adultos, Pneumocócica 13 e 23 e Hexavalente. Para ter acesso, os gonçalenses têm que ter prescrição médica indicando a vacina especial, apresentar o cartão do SUS e a identidade em qualquer unidade primária de saúde e nos PAMs Neves e Coelho para dar entrada no pedido. O pedido segue para a Coordenação de Imunização, que vai avaliar o pedido baseado nas indicações do Ministério da Saúde. Se o morador estiver enquadrado nos critérios estabelecidos, ele será chamado para a vacinação, que será realizada no polo sanitário mais próximo de sua residência. Esse trâmite leva entre 15 e 30 dias para a liberação.
Dengue
A vacina contra a dengue do Instituto Butantan, que era aplicada nos profissionais da saúde da Atenção Primária em dose única, foi suspensa pelo Ministério da Saúde, na tarde desta segunda-feira (8), após o registro de 42 reações severas e duas mortes suspeitas entre janeiro e maio deste ano no Brasil. Quem tomou a vacina nos últimos 21 dias deve procurar uma unidade de saúde da Atenção Primária para fazer acompanhamento, caso tenha reação adversa. A vacina Qdenga, produzida pelo laboratório japonês Takeda, vai continuar sendo aplicada nos gonçalenses de 10 a 20 anos, com duas doses e intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose, assim que o estoque for reabastecido pelo Ministério da Saúde.
Vacinas de rotina do Programa Nacional de Vacinação
Para crianças até 5 anos
BCG (formas graves de tuberculose) – ao nascer
Hepatite B – ao nascer
Rotavírus humano oral (diarreia por Rotavirus) – 2 e 4 meses
Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae b) – 2, 4 e 6 meses
VIP (poliomielite injetável) – 2, 4 e 6 meses
Pneumocócica 10-valente (pneumonia, meningite e otite) – 2 e 4 meses e um reforço aos 12 meses
Meningocócica C (meningite meningocócica sorogrupos C) – 3 e 5 meses e um reforço aos 12 meses
Covid-19 – 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias
Influenza – uma dose anual a partir dos seis meses e até 5 anos, 11 meses e 29 dias
Febre Amarela – 9 meses e 4 anos
Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – 12 meses
Tetra viral (tríplice viral e varicela – sarampo, caxumba, rubéola e catapora) – 15 meses
Hepatite A – 15 meses
DTP (difteria, tétano e coqueluche) – 15 meses e 4 anos
Varicela (catapora) – 4 anos
Para crianças com mais de 7 anos e adolescentes
Hepatite B – A partir de 7 anos de idade
Dupla Adulto – dT (difteria, tétano) – 1 dose a cada 10 anos a partir de 7 anos considerando doses anteriores de Pentavalente e DTP. Em caso de ferimentos graves, o reforço é antecipado para o intervalo de 5 anos
Febre Amarela – reforço caso a pessoa tenha recebido uma dose antes de completar 5 anos e dose única para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovação de vacinação
Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – iniciar ou completar duas doses de acordo com situação vacinal
HPV quadrivalente – de 9 a 14 anos e resgate de adolescentes até 19 anos, 11 meses e 29 dias
dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) – a partir da 20ª semana de gestação
Meningocócica ACWY conjugada (meningite meningocócica sorogrupos A, C, W, Y) – uma dose de 11 a 14 anos
VSR (vírus sincicial respiratório, bronquiolite e pneumonia) – gestantes a partir da 28ª semana de gestação
Qdenga (vacina tetravalente produzida pelo laboratório japonês Takeda para prevenir os quatro sorotipos do vírus da dengue – denv1, 2, 3 e 4) – gonçalenses de 10 a 20 anos, com duas doses e intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose
Para adultos
Dupla Adulto – dT (difteria, tétano) – 1 dose a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, o reforço é antecipado para o intervalo de 5 anos
Febre Amarela – dose única para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovação de vacinação até 59 anos
Hepatite B – Sem comprovação vacinal: 3 doses
Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – 2 doses até 29 anos e profissionais de saúde. E 1 dose de 30 a 59 anos
dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) – a partir da 20ª semana de gestação
Covid-19 – gestantes a cada gestação, imunocomprometidos e idosos com mais de 60 anos a cada seis meses
VSR (vírus sincicial respiratório, bronquiolite e pneumonia) – gestantes a partir da 28ª semana de gestação
Butantan-DV (vacina tetravalente produzida pelo laboratório brasileiro Butantan para prevenir os quatro sorotipos do vírus da dengue – denv1, 2, 3 e 4) – profissionais de saúde em dose única (Suspensa pelo Ministério da Saúde)
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