São Gonçalo: Secretaria Municipal de Saúde ofereceu testes rápidos, aferição de pressão arterial, vacinação, atendimentos no Odontomóvel, simulações de primeiros socorros, além de sessões de massoterapia, quiropraxia e auriculoterapia - Renan Otto

São Gonçalo: Secretaria Municipal de Saúde ofereceu testes rápidos, aferição de pressão arterial, vacinação, atendimentos no Odontomóvel, simulações de primeiros socorros, além de sessões de massoterapia, quiropraxia e auriculoterapiaRenan Otto

Publicado 14/06/2026 18:51

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo realizou neste domingo (14) a primeira edição do programa “Saúde e Cidadania Para Todos”, no Parque RJ Nosso Sonho. A iniciativa reuniu diversos serviços gratuitos de saúde, cidadania e assistência social, além da Feira da Mulher Empreendedora, atividades para crianças e apresentações, proporcionando um dia completo de atendimento e lazer para a população gonçalense.

A ação é uma parceria entre as secretarias municipais de Saúde e Defesa Civil e de Assistência Social e tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços públicos, promovendo saúde, cidadania e acolhimento social em um único espaço. Durante o evento, a Secretaria Municipal de Saúde ofereceu testes rápidos, aferição de pressão arterial, vacinação, atendimentos no Odontomóvel, simulações de primeiros socorros, além de sessões de massoterapia, quiropraxia e auriculoterapia. Equipes da Defesa Civil também participaram da programação, levando orientações e atividades voltadas à prevenção e segurança. “Nosso trabalho é diário e incansável para garantir que a população de São Gonçalo tenha acesso à saúde de qualidade. Estamos nas unidades, nas ruas e em ações como esta, trabalhando dia e noite para atender os gonçalenses, levando serviços, prevenção e cuidado para mais perto das pessoas”, afirmou o secretário de Saúde, Gabriel Melo.

A Secretaria Municipal de Assistência Social marcou presença por meio do programa Cidadania Itinerante, oferecendo emissão de segunda via de RG, solicitação de isenção para emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito, habilitação para casamento civil, orientações sobre o Cadastro Único, acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade social e encaminhamentos para a rede de proteção social. Para o secretário municipal de Assistência Social, Felippe Mattos, iniciativas como essa fortalecem o acesso da população aos seus direitos. “Quando reunimos diversos serviços em um mesmo local, facilitamos o acesso da população às políticas públicas. Muitas vezes, uma pessoa precisa de orientação, documentação e acolhimento social ao mesmo tempo. Este projeto aproxima a Prefeitura dos cidadãos e garante mais dignidade para quem mais precisa”, ressaltou.

A Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres também participou da ação, divulgando os serviços oferecidos pela pasta e pelos equipamentos especializados no atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Durante todo o evento, o público pôde visitar a Feira da Mulher Empreendedora e durante a parte da tarde curtir a apresentação da quadrilha Maria Bonita, formada por integrantes do projeto Mulheres que Fazem e Acontecem. O evento contou ainda com a participação da Faculdade Universo, que ofereceu diversos serviços à população. Também estiveram presentes o Grupamento Ação e Resgate, realizando demonstrações e orientações voltadas à segurança e primeiros socorros, o Grupo Futurama e a Instituição de Ensino Primaz, e a Abazze, promovendo ações de conscientização sobre os malefícios do cigarro e a importância da prevenção para a saúde. Para garantir a diversão das famílias presentes, o evento também disponibilizou brinquedos para as crianças e contou com a animação de um DJ ao longo de toda a programação.

“Eu vim passear com a família e fiquei surpreso com a quantidade de serviços disponíveis. Aproveitei para tirar dúvidas, conhecer melhor os programas da Prefeitura e ver de perto tudo o que está sendo oferecido para a população. É uma iniciativa muito importante para nós, moradores”, contou o gonçalense José Amaral, de 44 anos.