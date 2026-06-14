São Gonçalo: Parque RJ Nosso Sonho voltará a receber os torcedores nos próximos jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos - Renan Otto

São Gonçalo: Parque RJ Nosso Sonho voltará a receber os torcedores nos próximos jogos da Seleção Brasileira na fase de gruposRenan Otto

Publicado 14/06/2026 18:57

São Gonçalo - O Parque RJ Nosso Sonho, maior espaço de lazer de São Gonçalo, reuniu centenas de moradores na noite deste sábado (13) para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A transmissão da partida transformou o parque em um grande ponto de encontro para famílias, amigos e amantes do futebol, que vibraram juntos durante os 90 minutos, apesar da decepção com o placar final. Durante o jogo, a torcida celebrou cada lance da partida. Além da transmissão, o público pôde aproveitar a variedade dos food trucks presentes no local, que garantiram opções para todos os gostos durante a programação.

Morador do bairro Camarão, Lucas Menezes destacou a importância de iniciativas que oferecem momentos de lazer gratuitos para as famílias gonçalenses. "É muito legal ter um espaço como o Parque RJ proporcionando esse tipo de evento para a população. A gente consegue reunir a família, encontrar os amigos e assistir aos jogos em um ambiente agradável e seguro. E ficou ainda mais especial ver um jogador brasileiro e gonçalense marcar um gol na Copa do Mundo. Todo mundo comemorou junto, foi uma experiência muito bacana", afirmou.

O evento contou com o apoio das Secretarias de Comunicação Social e de Ordem Pública, através da Guarda Municipal e Posturas, e Fundação de Arte, Esporte e Lazer de São Gonçalo, que atuaram para garantir a organização, a segurança e o bom andamento da programação. O Parque RJ Nosso Sonho voltará a receber os torcedores nos próximos jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos. Embora o parque permaneça aberto normalmente durante todo o dia, a programação especial da Copa do Mundo começa às 19h no dia 19 (sexta-feira), antecedendo a partida entre Brasil e Haiti, marcada para as 21h30. No dia 24 (quarta-feira), quando o Brasil enfrenta a Escócia, as atividades terão início às 17h, garantindo mais uma oportunidade para os gonçalenses acompanharem juntos a trajetória da Seleção no Mundial.





