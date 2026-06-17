São Gonçalo: evento vai ser realizado nos dias 27 e 28 deste mês no Sest/Senat - Divulgação

São Gonçalo: evento vai ser realizado nos dias 27 e 28 deste mês no Sest/Senat Divulgação

Publicado 17/06/2026 16:09

São Gonçalo - As inscrições para a XIª Conferência Municipal de Saúde do Município de São Gonçalo estão abertas até a próxima sexta-feira (19). Com o tema "Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do Povo é Cuidar do Brasil", a atividade vai acontecer nos dias 27 e 28 deste mês no Sest/Senat, em Tribobó. As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo (CMS-SG), no Zé Garoto, das 10h às 12h; e das 13h às 16h. As vagas são limitadas.

Podem se inscrever prestadores do serviço privado de saúde, profissionais da saúde e usuários. As informações e exigências completas para a inscrição foram publicadas no Diário Oficial do município na última quarta-feira (10) e podem ser conferidas através do link: https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/2026_06_10.pdf . Os prestadores do serviço público serão indicados pelo Poder Executivo Municipal.

A XIª Conferência Municipal de Saúde terá como tema "Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do Povo é Cuidar do Brasil" acontecerá no dia 27, das 8h às 19h; e no dia 28, das 8h às 14h. O tema será dividido em quatro grupos com atividades simultâneas: “Democracia, Saúde como Direito e Soberania Nacional”; “Financiamento Adequado e Suficiente para o SUS, com base na Justiça Tributária e na Sustentabilidade Social e Fiscal”; “Os desafios para o SUS na Agenda Nacional da Defesa da Vida e da Saúde: Emergência Climática e Justiça Socioambiental” e “Modelos de Atenção e Gestão, Territórios Integrados e Cuidado”.

O CMS-SG fica na Travessa Santa Cecília, 27, Zé Garoto. Mais informações podem ser obtidas através do telefone: (21) 3952-6764. O Sest/Senat fica na Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106), em Tribobó, São Gonçalo.