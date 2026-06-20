São Gonçalo: principal diferença é que o exame DNA/HPV identifica a presença do vírus do HPV antes dele causar a lesão nas células do colo do útero - Renan Otto

São Gonçalo: principal diferença é que o exame DNA/HPV identifica a presença do vírus do HPV antes dele causar a lesão nas células do colo do úteroRenan Otto

Publicado 20/06/2026 09:38

São Gonçalo - A Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha será a primeira a oferecer o novo exame de rastreamento e prevenção do câncer de colo do útero em São Gonçalo. Chamado de DNA/HPV, o novo preventivo estará disponível a partir da próxima segunda-feira (22) com livre demanda, sem necessidade de agendamento, até o dia 31 de julho, para todas as gonçalenses.

O DNA/HPV vai substituir o atual citopatológico (Papanicolau) e poderá ser realizado nas gonçalenses com idade de 25 a 64 anos. Para as mulheres, o procedimento de coleta não vai mudar em nada. O que muda é o tipo de material utilizado.

A principal diferença entre o novo e o citopatológico convencional é que o DNA/HPV identifica a presença do vírus do papilomavírus humano (HPV) antes dele causar a lesão nas células do colo do útero. Já o exame tradicional detecta alterações quando já há lesão. Outro diferencial é o tempo de intervalo da realização dos exames. O papanicolau deve ser feito a cada três anos. O DNA/HPV poderá ser feito a cada cinco anos, caso o primeiro resultado seja negativo para o vírus. Se o resultado for positivo, a paciente será encaminhada para a realização de outros exames e poderá iniciar o tratamento para evitar que a lesão cancerígena se desenvolva.

“São Gonçalo foi escolhida pelo Ministério da Saúde para ser uma das cidades pioneiras na implantação do exame de DNA/HPV. Os profissionais envolvidos receberam treinamento e estão capacitados. O processo faz parte da modernização e ampliação do cuidado preventivo às mulheres gonçalenses”, disse a coordenadora do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Daiana Raposo.

O DNA/HPV também estará disponível nos polos sanitários e clínicas municipais gonçalenses nos próximos meses. E a cada três meses, novas unidades terão acesso ao exame. O objetivo é que ele seja realizado em todas as unidades de saúde da Atenção Primária, as USFs. Para realizar o preventivo, as mulheres não podem ter relação sexual três dias antes do exame, não podem estar menstruadas e não podem usar pomadas ginecológicas dois dias antes do exame. A documentação necessária é identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência, tudo com cópia.

