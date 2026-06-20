São Gonçalo - No dia 27 de junho, a partir das 14h, a Nova Lucius promove o lançamento da coleção Essencial no 1001 Eventos, em São Gonçalo, em uma tarde dedicada ao universo bridal, reunindo noivas, clientes e fornecedores do setor de casamentos. A programação segue até as 20h, com entrada gratuita e proposta voltada à apresentação de tendências, serviços e novidades para o mercado de casamentos 2027.
A iniciativa marca a apresentação da nova coleção da marca, criada para traduzir elegância, leveza e beleza em vestidos que acompanham a essência de cada noiva. Durante o evento, o público poderá conhecer de perto os modelos da coleção Essencial e também entrar em contato com diferentes fornecedores especializados em celebrações e eventos.
“Pensamos a coleção Essencial para valorizar a individualidade de cada noiva, com vestidos que unem sofisticação, delicadeza e identidade. Este lançamento também foi idealizado como uma experiência completa, aproximando clientes e parceiros em um ambiente inspirador e acolhedor”, afirma Natalia Brito, gerente comercial da Nova Lucius.
Ao todo, mais de 20 fornecedores estarão presentes, com espaços demarcados no salão para atendimento e apresentação de serviços, fortalecendo a conexão entre marcas, profissionais e consumidoras. Entre os segmentos confirmados estão vestidos e trajes, beleza e maquiagem, fotografia e filmagem, música e entretenimento, buffet e doces, open bar, cerimonialista, buquês e acessórios, chá de lingerie, hamburgueria, forminhas, robes e outros serviços ligados ao setor.
Além da exposição dos fornecedores, o evento contará com ações especiais ao longo de toda a programação. Duas modelos femininas circularão pelo espaço com produções assinadas pelos profissionais participantes, incluindo vestidos, maquiagem, penteado e acessórios, com trocas de looks para apresentar diferentes estilos e composições ao público presente.
Outro destaque será o sorteio especial das 19h30, voltado às noivas inscritas no evento, com brindes oferecidos pelos fornecedores participantes. A expectativa é proporcionar uma experiência imersiva, com networking, condições especiais, promoções exclusivas e referências para quem está planejando o casamento. Com cadastro disponível online e também no local, a ação foi pensada para receber clientes e parceiros com conforto e sofisticação, em um ambiente preparado para estimular conexões e apresentar soluções completas para cerimônias e festas. O 1001 Eventos, espaço escolhido para a realização, atua no segmento de celebrações e eventos na região metropolitana do Rio de Janeiro.
Serviço:
Lançamento da coleção Essencial – Nova Lucius Data e Endereço: 27 de junho - Rua Coronel Serrado, 1001 Zé Garoto Horário: das 14h às 20h. Local: 1001 Eventos Entrada: gratuita para clientes e noivas visitantes. Inscrições: https://api.whatsapp.com/send?phone=5521998866780
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