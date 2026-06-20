São Gonçalo: mais de 20 fornecedores estarão presentes, com espaços demarcados no salão para atendimento e apresentação de serviços - Divulgação

São Gonçalo: mais de 20 fornecedores estarão presentes, com espaços demarcados no salão para atendimento e apresentação de serviçosDivulgação

Publicado 20/06/2026 10:16

São Gonçalo - No dia 27 de junho, a partir das 14h, a Nova Lucius promove o lançamento da coleção Essencial no 1001 Eventos, em São Gonçalo, em uma tarde dedicada ao universo bridal, reunindo noivas, clientes e fornecedores do setor de casamentos. A programação segue até as 20h, com entrada gratuita e proposta voltada à apresentação de tendências, serviços e novidades para o mercado de casamentos 2027.

A iniciativa marca a apresentação da nova coleção da marca, criada para traduzir elegância, leveza e beleza em vestidos que acompanham a essência de cada noiva. Durante o evento, o público poderá conhecer de perto os modelos da coleção Essencial e também entrar em contato com diferentes fornecedores especializados em celebrações e eventos.

“Pensamos a coleção Essencial para valorizar a individualidade de cada noiva, com vestidos que unem sofisticação, delicadeza e identidade. Este lançamento também foi idealizado como uma experiência completa, aproximando clientes e parceiros em um ambiente inspirador e acolhedor”, afirma Natalia Brito, gerente comercial da Nova Lucius.

Ao todo, mais de 20 fornecedores estarão presentes, com espaços demarcados no salão para atendimento e apresentação de serviços, fortalecendo a conexão entre marcas, profissionais e consumidoras. Entre os segmentos confirmados estão vestidos e trajes, beleza e maquiagem, fotografia e filmagem, música e entretenimento, buffet e doces, open bar, cerimonialista, buquês e acessórios, chá de lingerie, hamburgueria, forminhas, robes e outros serviços ligados ao setor.

Além da exposição dos fornecedores, o evento contará com ações especiais ao longo de toda a programação. Duas modelos femininas circularão pelo espaço com produções assinadas pelos profissionais participantes, incluindo vestidos, maquiagem, penteado e acessórios, com trocas de looks para apresentar diferentes estilos e composições ao público presente.