São Gonçalo: vagas de trabalho na construção civil - Divulgação

São Gonçalo: vagas de trabalho na construção civilDivulgação

Publicado 20/06/2026 10:29

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e das agências SINE, está oferecendo diversas vagas de emprego para o setor de construção civil. Os deverão comparecer às unidades SINE São Gonçalo ou Alcântara na próxima segunda-feira (22), das 10h às 16h, para posterior encaminhamento.

Há vagas disponíveis para servente de pedreiro, pedreiro, bombeiro hidráulico, carpinteiro, encarregado de obras e vigia (diurno e noturno). Os cargos exigem experiência comprovada, exceto servente de pedreiro e vigia (experiência sem comprovação). As exigências de escolaridade são:



. Servente de Pedreiro - Fundamental incompleto.



. Bombeiro hidráulico, carpinteiro, vigia - Fundamental completo.



. Pedreiro, encarregado de obras - Médio completo.





Serviço:



- SINE São Gonçalo - Avenida Presidente Kennedy, 425 (Partage Shopping, andar G3 Loja 01.

- SINE Alcântara - Rua Dr. Alfredo Backer, 500 (na galeria do Carrefour Alcântara Lojas 11 e 12).

