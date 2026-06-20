São Gonçalo - A Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, ligada à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, realizou, na manhã desta sexta-feira (19), uma ação de conscientização sobre a violência contra as mulheres, nas ruas do bairro Alcântara.
A mobilização informou a população sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher, divulgou os serviços da rede municipal de atendimento e proteção e também adesivou veículos que passavam pelo local com a frase “Violência contra as mulheres: Não permita”. A iniciativa acontece em um contexto de alerta pelos recentes episódios de violência e feminicídios registrados pelos equipamentos da cidade.
“Hoje estamos divulgando a nossa rede de enfrentamento à violência de gênero, mas é importante reforçar que, se os nossos equipamentos estiverem distantes de alguém que precisa de orientação, busque o CRAS ou outro equipamento de assistência mais próximo. A secretaria estará sempre à disposição para acolher e direcionar todas as mulheres”, destacou o secretário de Assistência Social, Felippe Mattos.
A subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva, afirma que cada ação de conscientização representa uma oportunidade de informar, acolher e proteger as mulheres. “Diante dos casos recentes que têm abalado nossa cidade, precisamos reforçar que nenhuma mulher está sozinha. A subsecretaria já realiza, de forma contínua, um trabalho de prevenção e enfrentamento à violência de gênero, buscando ampliar o acesso das mulheres aos seus direitos. Essa causa é uma responsabilidade de toda a sociedade e só com informação e atuação conjunta conseguiremos construir um futuro mais seguro para as mulheres gonçalenses”, disse a subsecretária.
A ação contou com apoio da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal, que atua de forma integrada à rede de proteção. “A Guarda está unida à Assistência para enfrentarmos todos os tipos de violência. E o grupamento Maria da Penha visa atender e orientar as mulheres. Nós trabalhamos 24 horas por dia e esperamos ajudar a reduzir essa violência na cidade”, afirmou a subinspetora Rejane Passos, coordenadora da Patrulha Maria da Penha. “Eu acho essa ação importante demais, porque há muita maldade contra as mulheres e nós precisamos ter acesso aos nossos direitos. Temos que nos unir e tomar uma atitude contra essa violência,” contou a moradora do Alcântara, Linda Ribeiro, de 59 anos.
Rede de enfrentamento à violência contra a mulher
Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres: Rua Dr. Porciúncula, 395 – Venda da Cruz. Telefone: (21) 99986-3516. Email: subsecretariademulheressg@gmail.com;
Centro Especial de Orientação à Mulher (CEOM): Rua Camilo Fernandes Moreira, s/n – Neves. Telefones: (21) 99607-0043/ (21) 96427-0012;
Sala Lilás – Especializado para mulheres vítimas de violência: Rua Capitão Juvenal Figueiredo, 3381 – Tribobó. Telefone: (21) 99960-6715;
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher: Rua Dr. Porciúncula, 395 – Venda da Cruz. Telefone: (21) 99986-3516. Email: cmdmsg2024@gmail.com;
Patrulha Maria da Penha – Telefone: (21) 91271-0678
Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM): Avenida Dezoito do Forte, 578 – Mutuá;
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ): número 190
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