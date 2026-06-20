São Gonçalo: Caravana de Arte e Lazer chega a Itaoca no domingo, com entrada gratuita, para toda a comunidadeDivulgação
Serviço:
. Domingo (21) – Praça do Jaqueral – Rua Alcino Costa – Itaoca, das 9h às 13h.
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