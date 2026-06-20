São Gonçalo: Caravana de Arte e Lazer chega a Itaoca no domingo, com entrada gratuita, para toda a comunidade - Divulgação

São Gonçalo: Caravana de Arte e Lazer chega a Itaoca no domingo, com entrada gratuita, para toda a comunidadeDivulgação

Publicado 20/06/2026 18:41

São Gonçalo - A Caravana de Arte e Lazer está garantindo mais um fim de semana de diversão em São Gonçalo. A edição deste sábado (20) levou alegria para a criançada da região do Pombal e, neste domingo (21), o projeto acontece em Itaoca, das 9h às 13h.

A ação é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) e garante, desde 2022, muita alegria para a criançada com brincadeiras e lanches gratuitos. O projeto acontece aos fins de semana em diferentes bairros da cidade. Durante o evento, as crianças podem curtir cama elástica, escorrega inflável, oficinas, jogos de tabuleiro e muita música com os recreadores. Além disso, a caravana conta com barraquinhas de lanches para os pequenos e seus responsáveis.



Serviço:



. Domingo (21) – Praça do Jaqueral – Rua Alcino Costa – Itaoca, das 9h às 13h.







