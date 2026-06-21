São Gonçalo: para participar, o candidato precisa ter no mínimo 16 anos e o 5º ano do Ensino Fundamental completos - Reprodução

São Gonçalo: para participar, o candidato precisa ter no mínimo 16 anos e o 5º ano do Ensino Fundamental completosReprodução

Publicado 21/06/2026 13:59

São Gonçalo - A parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo com o Senai vai abrir inscrições para mais um curso técnico gratuito. A partir desta segunda-feira (22), gonçalenses podem se inscrever para o curso de Assistência de Operações em Logística, que conta com 30 vagas disponíveis.

A capacitação deve ser iniciada em julho e as aulas irão acontecer, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, na Escola Municipal Joaquim Lavoura, no Vila Lage. Para participar, o candidato precisa ter no mínimo 16 anos e o 5º ano do Ensino Fundamental completos. As inscrições serão realizadas pessoalmente no local das aulas, até o dia 30 de junho, das 15h às 17h. O candidato precisa ter em mãos os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, preenchimento da carta de baixa renda, RG e CPF do responsável, para o caso de menores de idade.

A seleção será realizada por ordem de inscrição. Após o preenchimento das 30 vagas, as inscrições serão automaticamente encerradas. As vagas serão destinadas a moradores de São Gonçalo, podendo ser preenchidas por candidatos de outros municípios em caso de vagas remanescentes.



Serviço:



A Escola Municipal Joaquim Lavoura fica na Avenida Lúcio Tomé Feteira, s/nº, no Vila Lage.

