São Gonçalo: para participar, o candidato precisa ter no mínimo 16 anos e o 5º ano do Ensino Fundamental completosReprodução
Serviço:
A Escola Municipal Joaquim Lavoura fica na Avenida Lúcio Tomé Feteira, s/nº, no Vila Lage.
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São Gonçalo: para participar, o candidato precisa ter no mínimo 16 anos e o 5º ano do Ensino Fundamental completosReprodução
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