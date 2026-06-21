São Gonçalo: o gonçalense deve ter encaminhamento médico e estar inserido no sistema da Central de Regulação - Divulgação

São Gonçalo: o gonçalense deve ter encaminhamento médico e estar inserido no sistema da Central de RegulaçãoDivulgação

Publicado 21/06/2026 14:06

São Gonçalo - O Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três, completou três anos nesta semana. E não é só mais um aniversário. São três anos de uma mudança importantíssima na vida dos gonçalenses, que deixaram de ter que se deslocar para outras cidades para realizarem exames de imagem com a espera de anos. Hoje, a realidade é outra. O local oferece consultas de diferentes especialidades médicas e os procedimentos disponibilizados, que alcançaram a marca de 2.361.121 nesses três anos, garantindo mais acesso à saúde e redução de filas.

“Celebrar os três anos do Ciesg é celebrar um grande avanço para a saúde pública de São Gonçalo. O Ciesg representa o nosso compromisso de oferecer um atendimento mais digno, eficiente, humanizado e acessível para os gonçalenses. Trabalhamos para ampliar o acesso aos exames e consultas especializadas, contribuindo para a qualidade de vida dos gonçalenses. Seguiremos investindo na saúde para oferecer cada vez mais serviços e cuidado para quem mais precisa”, disse o prefeito Capitão Nelson.

A unidade tem estrutura moderna e toda equipada para a realização dos exames de imagem e ambulatoriais. São eles: densitometria, ecodoppler, ecocardiograma, eletrocardiograma, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, holter, mapa, mamografia, raio-x, ressonância magnética, teste ergométrico, tomografia, ultrassonografia, cintilografia e exames laboratoriais. Em três anos, foram 1.439.206 ofertados.

Na área das especialidades médicas, foram mais de 590 mil consultas disponibilizadas de angiologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, neurologia, ortopedia, reumatologia, urologia, gastroenterologia, neurocirurgia, neuropediatria, pneumologia, mastologia, proctologia, otorrinolaringologia, medicina nuclear e geriatria. O espaço ainda oferece suporte dos profissionais de serviço social, odontologia, enfermagem e fisioterapia, que contabilizaram 120.983 consultas. Ainda há os atendimentos ambulatoriais de fisioterapia, que somaram 62.628 no período; e os tratamentos dentários oferecidos no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), anexo ao Ciesg. O CEO – que garante serviços de média complexidade de cinco especialidades: cirurgia buco-maxilo-facial, periodontia, estomatologia, endodontia e os atendimentos para os pacientes com necessidades especiais – já realizou 145.976 procedimentos. “Ao longo desses três anos, a rede municipal de saúde foi fortalecida e ampliada para os gonçalenses. Mais do que representar números expressivos, esses resultados são o esforço conjunto de profissionais, gestores e parceiros, como o Governo do Estado e o deputado federal Altineu Cortes, que ajudam a manter os serviços do local. O investimento na unidade faz parte do compromisso do prefeito Capitão Nelson com a melhoria contínua dos serviços públicos e a humanização do atendimento”, disse o secretário municipal de Saúde, Gabriel Mello.

Agendamentos

Todas as consultas e exames do Ciesg são agendados pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, através do telefone (21) 3195-5198. Para os agendamentos de exames e procedimentos, o contato é via ligação telefônica de segunda a sexta, das 8h às 20h; e aos sábados, das 8h às 14h. E para facilitar os pacientes que aguardam o agendamento de consultas, a Central de Regulação também envia mensagens por whatsapp, que podem chegar a qualquer hora do dia, inclusive nos finais de semana e de madrugada. Para ter o agendamento, o gonçalense deve ter encaminhamento médico e estar inserido no sistema da Central de Regulação, que pode ser feito em qualquer unidade de saúde da rede municipal. É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado.