São Gonçalo: Centro de Trauma ocupa uma área de mil metros quadrados logo na entrada do HEAT - Divulgação

São Gonçalo: Centro de Trauma ocupa uma área de mil metros quadrados logo na entrada do HEATDivulgação

Publicado 21/06/2026 14:51

São Gonçalo - O Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo (RJ), completou treze anos de funcionamento na última terça-feira (16) com a marca de cerca de 70 mil atendimentos. Especializada no socorro a pacientes com múltiplos traumas, a unidade conta com tecnologia de ponta e é referência no Estado do Rio de Janeiro quando o assunto é salvar vidas.

O diretor do Heat, Raphael Riodades, afirma que um dos diferenciais no atendimento é o protocolo utilizado. De acordo com o médico, ele pode ser comparado aos principais centros internacionais de trauma, onde a taxa de mortalidade é inferior a 5%.

Segundo o gestor, o sucesso do serviço prestado é resultado da combinação de profissionais capacitados e da utilização de equipamentos de última geração, com tecnologia alemã. "Este é o único Centro de Trauma do país com toda uma infraestrutura voltada ao atendimento de urgência e emergência em um único local", afirma.

Paralelamente, médicos e demais profissionais que trabalham no Centro de Trauma destacam o protocolo e garantem que quanto menor o tempo entre o trauma e o procedimento cirúrgico, melhor o prognóstico para o paciente.

“O tempo de chegada é o fator determinante para salvar uma vida. O paciente chega de carro ou de helicóptero. Existe uma área totalmente livre e direta ao Centro de Trauma, onde todos os exames são realizados no próprio local. Um destes procedimentos é conhecido como Fast, que é a ultrassonografia feita e avaliada à beira do leito, o que ajuda a constatar com rapidez o nível de urgência da cirurgia”, explica o coordenador do Centro de Trauma, Marcelo Pessoa.

O local possui ainda uma linha direta com o Corpo de Bombeiros, Samu, Autopista Fluminense e a Polícia Militar. Estes órgãos avisam da chegada de pacientes vítimas de trauma de alta complexidade devido à gravidade dos ferimentos.

Os profissionais que atendem no Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres foram capacitados no Centro de Trauma de Baltimore, nos Estados Unidos, e treinados também no Ryder Trauma Center, da Universidade de Miami, e no Children’s Hospital, dedicado à criança em Washington.

Administrado pela secretaria estadual de Saúde (SES), o Centro de Trauma ocupa uma área de mil metros quadrados logo na entrada do hospital. Além das salas de cirurgia, o local conta com sala de tomografia, onde o médico acompanha o resultado em tempo real sem precisar esperar que o exame seja revelado e ainda a área de farmácia, insumos e raio-X.