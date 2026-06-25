São Gonçalo: obra obedece todas as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) - Renan Otto

São Gonçalo: obra obedece todas as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Renan Otto

Publicado 25/06/2026 15:19

São Gonçalo - O prefeito Capitão Nelson foi ver de perto a revitalização da Unidade de Saúde da Família (USF) Wally Figueira da Silva, no Rocha, na manhã desta quarta-feira (24). O posto passou por obras para adequação, modernização e padronização dos ambientes. As obras foram realizadas pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo.



Após verificar as mudanças e fiscalizar se tudo estava funcionando corretamente, o prefeito orientou os funcionários do posto. “É a maior satisfação entregar mais uma unidade de saúde totalmente revitalizada. Nosso local de trabalho é a nossa segunda casa e temos que cuidar. Está tudo novo e funcionando, mas nada disso vai ter valor se o paciente for mal atendido. No passado, alguns servidores pareciam que estavam fazendo um grande favor ao usuário. Hoje, isso mudou. Nós somos pagos para isso, somos servidores públicos e temos que acolher bem, atender bem, informar e orientar”, disse o chefe do Executivo, que lembrou, ainda, de como recebeu a saúde da cidade.



“Peguei nossa rede de saúde muito ruim e debilitada em muitos aspectos. Hoje, nós somos referência na saúde no Estado. É um esforço conjunto e também dependemos da ponta para manter os atendimentos de excelência. Ninguém é obrigado a saber de tudo, mas é obrigado a procurar a informação com quem sabe para orientar o paciente. Valorizem o que foi feito. Estamos fazendo esse esforço todo e esperamos o retorno. Valorizem o local de trabalho de vocês”, concluiu o prefeito.



A unidade é a 60ª a ser entregue completamente renovada pelo governo do prefeito Capitão Nelson na rede de Atenção Primária em Saúde. O objetivo é oferecer melhor atendimento ao público e local digno para os servidores. A revitalização faz parte da padronização das unidades municipais e proporciona ambientes mais humanizados e adequados para os atendimentos. Além da obra, os materiais, equipamentos e mobiliários são todos novos. A unidade está climatizada e informatizada.



“Como profissional de saúde é um privilégio poder cuidar melhor das pessoas, oferecendo um atendimento cada vez mais qualificado para a população. Hoje, contamos com uma estrutura mais moderna, confortável e acolhedora, que proporciona melhores condições tanto para os usuários quanto para os profissionais. É fundamental que cada paciente seja recebido com respeito, atenção, carinho e dedicação. O prefeito dá o exemplo trabalhando todos os dias. Ele é o protagonista da transformação”, opinou o secretário municipal de Saúde, Gabriel Mello.



A USF conta com três equipes de Estratégia da Saúde da Família (ESF) com médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, além dos profissionais do eMulti – equipe multiprofissional composta por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social e psicólogo.



Dentistas e equipes dos programas da Atenção Primária também estão disponíveis, assim como exames laboratoriais de sangue, urina e fezes. A unidade também faz curativos e inserção na Central de Regulação para os agendamentos de exames e consultas. O posto de saúde tem recepção, novos consultórios, salas de vacina, de curativos e outros ambientes de uso comum.



A obra obedece todas as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com climatização e acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

Unidades da Atenção Primária entregues:



1 - Santa Luzia



2 - Robert Koch, Patronato



3 - Mahatma Ghandi, Jardim Califórnia



4 - José Avelino, Tribobó



5 - Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo



6 - Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra



7 - Badger da Silveira, Tribobó



8 - Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte



9 - José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba



10 - Aníbal Porto, Monjolos



11 - Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro



12 - Luiza de Marillac, Novo México



13 - Irmã Dulce, Trindade



14 - Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado



15 - Flávio Henrique de Brito, Jóquei



16 - Getúlio Vargas, Boa Vista



17 - Candoza



18 - Florença Helena Pereira, Largo da Ideia



19 - Anaia



20 - Victor Chimelly, Paiva



21 - Tancredo Neves, Luiz Caçador



22 - Neuza Goulart, em Palmeiras



23 - José Bruno Neto, Boa Vista



24 - Altair da Silva, Mutuá



25 - Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno



26 - Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina



27 - Adolfo Lutz, Amendoeira



28 - Armando Leão Ferreira, Morro do Castro



29 - Bento da Cruz, Porto Novo



30 - Louis Pasteur, Guaxindiba



31 - Agenor José da Silva, Jardim Catarina



32 - Doutel de Andrade, Maria Paula



33 - Marechal Cândido Rondon, Colubandê



34 - Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel



35 - Clínica Gonçalense do Colubandê



36 - Bocayuva Cunha, Gradim



37 - Roberto Silveira, Vista Alegre



38 - Albert Sabin, Salgueiro



39 - Elza Borges, Santa Luzia



40 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



41 - Josias Muniz, Arrastão



42 - Mariléa Cardoso, Jóquei



43 - David Capistrano, Recanto das Acácias



44 - Água Mineral



45 - Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros



46 - Itaúna



47 - Emílio Ribas, Barracão



48 - Juarez Antunes, Laranjal



49 - Luiz Paulo Guimarães, Laranjal



50 - Ana Nery, Gradim



51 - Bandeirantes



52 - Jardim Catarina I



53 - Floriano Barbosa, Jardim Catarina



54 - Manoel de Abreu, Sacramento



55 - Vista Alegre



56 - Clínica Lagoinha



57 - Oswaldo Cruz, Amendoeira



58 - Mutuaguaçu



59 - João Goulart, Jardim Catarina



60 - Wally Figueira da Silva, Rocha