São Gonçalo: obra obedece todas as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Renan Otto
Após verificar as mudanças e fiscalizar se tudo estava funcionando corretamente, o prefeito orientou os funcionários do posto. “É a maior satisfação entregar mais uma unidade de saúde totalmente revitalizada. Nosso local de trabalho é a nossa segunda casa e temos que cuidar. Está tudo novo e funcionando, mas nada disso vai ter valor se o paciente for mal atendido. No passado, alguns servidores pareciam que estavam fazendo um grande favor ao usuário. Hoje, isso mudou. Nós somos pagos para isso, somos servidores públicos e temos que acolher bem, atender bem, informar e orientar”, disse o chefe do Executivo, que lembrou, ainda, de como recebeu a saúde da cidade.
“Peguei nossa rede de saúde muito ruim e debilitada em muitos aspectos. Hoje, nós somos referência na saúde no Estado. É um esforço conjunto e também dependemos da ponta para manter os atendimentos de excelência. Ninguém é obrigado a saber de tudo, mas é obrigado a procurar a informação com quem sabe para orientar o paciente. Valorizem o que foi feito. Estamos fazendo esse esforço todo e esperamos o retorno. Valorizem o local de trabalho de vocês”, concluiu o prefeito.
A unidade é a 60ª a ser entregue completamente renovada pelo governo do prefeito Capitão Nelson na rede de Atenção Primária em Saúde. O objetivo é oferecer melhor atendimento ao público e local digno para os servidores. A revitalização faz parte da padronização das unidades municipais e proporciona ambientes mais humanizados e adequados para os atendimentos. Além da obra, os materiais, equipamentos e mobiliários são todos novos. A unidade está climatizada e informatizada.
“Como profissional de saúde é um privilégio poder cuidar melhor das pessoas, oferecendo um atendimento cada vez mais qualificado para a população. Hoje, contamos com uma estrutura mais moderna, confortável e acolhedora, que proporciona melhores condições tanto para os usuários quanto para os profissionais. É fundamental que cada paciente seja recebido com respeito, atenção, carinho e dedicação. O prefeito dá o exemplo trabalhando todos os dias. Ele é o protagonista da transformação”, opinou o secretário municipal de Saúde, Gabriel Mello.
A USF conta com três equipes de Estratégia da Saúde da Família (ESF) com médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, além dos profissionais do eMulti – equipe multiprofissional composta por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social e psicólogo.
Dentistas e equipes dos programas da Atenção Primária também estão disponíveis, assim como exames laboratoriais de sangue, urina e fezes. A unidade também faz curativos e inserção na Central de Regulação para os agendamentos de exames e consultas. O posto de saúde tem recepção, novos consultórios, salas de vacina, de curativos e outros ambientes de uso comum.
A obra obedece todas as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com climatização e acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.
1 - Santa Luzia
2 - Robert Koch, Patronato
3 - Mahatma Ghandi, Jardim Califórnia
4 - José Avelino, Tribobó
5 - Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo
6 - Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra
7 - Badger da Silveira, Tribobó
8 - Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte
9 - José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba
10 - Aníbal Porto, Monjolos
11 - Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
12 - Luiza de Marillac, Novo México
13 - Irmã Dulce, Trindade
14 - Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
15 - Flávio Henrique de Brito, Jóquei
16 - Getúlio Vargas, Boa Vista
17 - Candoza
18 - Florença Helena Pereira, Largo da Ideia
19 - Anaia
20 - Victor Chimelly, Paiva
21 - Tancredo Neves, Luiz Caçador
22 - Neuza Goulart, em Palmeiras
23 - José Bruno Neto, Boa Vista
24 - Altair da Silva, Mutuá
25 - Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
26 - Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
27 - Adolfo Lutz, Amendoeira
28 - Armando Leão Ferreira, Morro do Castro
29 - Bento da Cruz, Porto Novo
30 - Louis Pasteur, Guaxindiba
31 - Agenor José da Silva, Jardim Catarina
32 - Doutel de Andrade, Maria Paula
33 - Marechal Cândido Rondon, Colubandê
34 - Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel
35 - Clínica Gonçalense do Colubandê
36 - Bocayuva Cunha, Gradim
37 - Roberto Silveira, Vista Alegre
38 - Albert Sabin, Salgueiro
39 - Elza Borges, Santa Luzia
40 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
41 - Josias Muniz, Arrastão
42 - Mariléa Cardoso, Jóquei
43 - David Capistrano, Recanto das Acácias
44 - Água Mineral
45 - Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros
46 - Itaúna
47 - Emílio Ribas, Barracão
48 - Juarez Antunes, Laranjal
49 - Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
50 - Ana Nery, Gradim
51 - Bandeirantes
52 - Jardim Catarina I
53 - Floriano Barbosa, Jardim Catarina
54 - Manoel de Abreu, Sacramento
55 - Vista Alegre
56 - Clínica Lagoinha
57 - Oswaldo Cruz, Amendoeira
58 - Mutuaguaçu
59 - João Goulart, Jardim Catarina
60 - Wally Figueira da Silva, Rocha
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