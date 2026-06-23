São Gonçalo: os ecopontos foram desenvolvidos pela Secretaria de Conservação, através da campanha Limpa São Gonçalo, com o apoio da Eccos Sustentável - Divulgação

São Gonçalo: os ecopontos foram desenvolvidos pela Secretaria de Conservação, através da campanha Limpa São Gonçalo, com o apoio da Eccos SustentávelDivulgação

Publicado 23/06/2026 19:58

São Gonçalo - O Ecoponto do Barro Vermelho, o primeiro a ser inaugurado pela Prefeitura de São Gonçalo, completou três anos de funcionamento nesta semana. Inaugurado em 20 de junho de 2023, o equipamento já recebeu mais de 440 toneladas de materiais recicláveis, incentivando a coleta seletiva, a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente em São Gonçalo. É nos Ecopontos que as pessoas trocam itens recicláveis por dinheiro digital.

Além do Ecoponto do Barro Vermelho, existem outros três no município: o de Santa Luzia (que já recebeu mais de 183 toneladas de materiais), o do Zé Garoto (mais de 36 toneladas de materiais) e o do recém-inaugurado Assaí do Alcântara (mais de 335 quilos de materiais). Ao todo, os Ecopontos da cidade receberam mais de 664 toneladas de resíduos, incluindo plásticos (garrafas PET, potes, embalagens de plástico em geral), papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel), vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos de vidro), metais (latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro), eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, microondas) e óleo de cozinha vegetal usado.

Um dos gonçalenses que realiza o descarte de materiais com frequência no Ecoponto do Barro Vermelho é o publicitário Thiago Guedes, de 40 anos, que mora no bairro Porto da Pedra. "Eu comecei a perceber que o nosso lixo doméstico tinha mais itens recicláveis do que lixo mesmo e passei a vir aqui no Ecoponto. Eu comecei a frequentar aqui desde a inauguração do equipamento, geralmente venho uma vez ao mês. A conclusão é que, além de ajudar o meio ambiente, eu consigo um dinheirinho em troca que ajuda a comprar algo no fim de semana, num sacolão, por exemplo", disse.

Os itens que ele mais recicla incluem garrafa plástica e latas de cerveja, dentre outros materiais. "Eu recomendo que todos utilizem o Ecoponto. Vale a pena! Descartamos os resíduos de forma correta e ajudamos o meio ambiente. Temos diversos Ecopontos espalhados para a cidade e é uma iniciativa que ensina o valor dos nossos lixos. Em casa, não temos noção do que é reciclável ou não, mas a maioria das coisas em casa é reciclável, um exemplo é a caixinha do leite, o óleo de cozinha, que aqui descartamos no lugar certo, e muito mais. Ajuda o mundo, a indústria e a nossa cidade", afirmou.

Os ecopontos foram desenvolvidos pela Secretaria de Conservação, através da campanha Limpa São Gonçalo, com o apoio da Eccos Sustentável, tendo surgido a partir da Meta 18 do Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que prevê a implantação da coleta seletiva de lixo no município. Um quinto Ecoponto está sendo construído no CIEP Municipalizado 250 – Rosendo Rica Marcos, no Gradim.

"Os Ecopontos são um sucesso na nossa cidade e estamos buscando expandir essa iniciativa cada vez mais. Com esses equipamentos, estamos dando destinação correta aos resíduos que temos em casa, evitando que eles poluam o meio ambiente, causem enchentes e outros problemas, ressignificando-os. É um processo muito necessário e incentiva também a coleta seletiva na cidade. Definitivamente, depois dos Ecopontos, a cidade de São Gonçalo está melhor. O projeto complementa trabalhos realizados por outras secretarias, incluindo as obras de macrodrenagem nos mais distintos bairros, dando mais qualidade de vida para a população", afirmou o secretário de Conservação, Edson Leal.



Serviço:



Os quatro ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



. Barro Vermelho – Rua Lúcio Tomé Feteira

. Santa Luzia – Rua Visconde Seabra

. Zé Garoto – Praça Estephânia de Carvalho

. Alcântara – Rua Doutor Alfredo Backer, 605, dentro do Assaí Atacadista.