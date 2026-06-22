São Gonçalo: ataque ocorreu após uma discussão entre o casal, que é sócio de um estabelecimento comercial no bairro Jardim AlcântaraDivulgação
Após quase uma semana no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), Bruna segue internada na clínica médica do HEAT. A paciente aguardava a liberação dos profissionais da neurocirurgia e da cardiologia para realizar uma cirurgia na mão, que teve um dos tendões rompidos enquanto ela tentava se defender do ataque. O procedimento cirúrgico acontece nesta terça-feira (23).
O ataque ocorreu após uma discussão entre o casal, que é sócio de um estabelecimento comercial no bairro Jardim Alcântara. O marido a feriu com golpes de faca, principalmente na região do pescoço. Ao todo foram nove perfurações. A empresária chegou a ser entubada e hoje tem sequelas no lado direito do rosto.
Na última sexta-feira (17), o autor do crime, Paulo Victor Ferreira da Silva foi preso por agentes da 74ª DP (Alcântara) durante a Operação Integrada Mulher Segura. “Ele tentou me matar e fugiu. No dia seguinte se apresentou na delegacia, após o flagrante, e foi solto. Temos que mudar essas leis. É muita impunidade”, garante Bruna.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.