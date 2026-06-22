São Gonçalo: ataque ocorreu após uma discussão entre o casal, que é sócio de um estabelecimento comercial no bairro Jardim Alcântara - Divulgação

São Gonçalo: ataque ocorreu após uma discussão entre o casal, que é sócio de um estabelecimento comercial no bairro Jardim AlcântaraDivulgação

Publicado 22/06/2026 19:39

São Gonçalo - A empresária Bruna Dias, de 40 anos, vítima de feminicídio em São Gonçalo há cerca de um mês, conheceu na tarde desta segunda-feira (22), os dois principais médicos que a atenderam assim que chegou ao Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). Emocionada, ela não conteve as lágrimas ao agradecer ao cirurgião geral Rafael Calazans e ao anestesiologista Renato Rodrigues: “muito obrigada!”.



Após quase uma semana no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), Bruna segue internada na clínica médica do HEAT. A paciente aguardava a liberação dos profissionais da neurocirurgia e da cardiologia para realizar uma cirurgia na mão, que teve um dos tendões rompidos enquanto ela tentava se defender do ataque. O procedimento cirúrgico acontece nesta terça-feira (23).

"Só tenho a agradecer a Deus por estar viva. Em seguida a todos os médicos e equipe do hospital. Não vejo a hora de ir para casa, ficar com meus filhos, minha família. Mas está chegando ao fim esse momento ruim", relatou Bruna.



O ataque ocorreu após uma discussão entre o casal, que é sócio de um estabelecimento comercial no bairro Jardim Alcântara. O marido a feriu com golpes de faca, principalmente na região do pescoço. Ao todo foram nove perfurações. A empresária chegou a ser entubada e hoje tem sequelas no lado direito do rosto.



Na última sexta-feira (17), o autor do crime, Paulo Victor Ferreira da Silva foi preso por agentes da 74ª DP (Alcântara) durante a Operação Integrada Mulher Segura. “Ele tentou me matar e fugiu. No dia seguinte se apresentou na delegacia, após o flagrante, e foi solto. Temos que mudar essas leis. É muita impunidade”, garante Bruna.