São Gonçalo: estão disponíveis vagas para eletricista de obras, aplicador de revestimentos cerâmicos e pedreiro de alvenaria de vedação - Divulgação

São Gonçalo: estão disponíveis vagas para eletricista de obras, aplicador de revestimentos cerâmicos e pedreiro de alvenaria de vedaçãoDivulgação

Publicado 22/06/2026 19:30

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senai, abriu inscrições para os cursos gratuitos de eletricista de obras, aplicador de revestimentos cerâmicos e pedreiro de alvenaria de vedação. As aulas começam em julho, no Senai São Gonçalo.

Para a capacitação em eletricista de obras, as inscrições estarão disponíveis até o dia 10 de julho e é preciso ter no mínimo 18 anos e ensino fundamental completo. São 25 vagas disponíveis para três turmas de diferentes turnos, de segunda a sexta-feira, sendo manhã, das 8h às 12h; tarde, das 13h às 17h; noite, das 18h às 22h, totalizando 75 vagas.

Para o curso de aplicador de revestimentos cerâmicos, as inscrições estarão disponíveis até o dia 15 de julho e é preciso ter no mínimo 18 anos e 5º ano do ensino fundamental completos. Serão 25 vagas para duas turmas, de segunda a sexta-feira, sendo uma durante a manhã, das 8h às 12h, e uma à tarde, das 13h às 17h, totalizando 50 vagas. E para o curso de pedreiro de alvenaria de vedação, as inscrições vão até o dia 15 de julho e também é preciso ter no mínimo 18 anos e 5º ano do ensino fundamental completos. São apenas 25 vagas para compor uma turma, que vai funcionar de segunda a sexta-feira no turno da noite, das 18h às 22h.

As inscrições devem ser realizadas no SENAI São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Nilo Peçanha, nº 134. As aulas serão realizadas no mesmo local das inscrições. É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e preencher a carta de baixa renda no ato da inscrição. O preenchimento das vagas será feito por ordem de chegada, respeitando a sequência de comparecimento dos candidatos. Após o preenchimento total das vagas, as inscrições serão automaticamente encerradas.

