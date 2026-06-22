São Gonçalo: estão disponíveis vagas para eletricista de obras, aplicador de revestimentos cerâmicos e pedreiro de alvenaria de vedaçãoDivulgação
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Estão disponíveis vagas para eletricista de obras, aplicador de revestimentos cerâmicos e pedreiro de alvenaria de vedação
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