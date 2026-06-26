São Gonçalo: para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação, identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF - Jonnathan Smith

São Gonçalo: para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação, identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPFJonnathan Smith

Publicado 26/06/2026 09:09

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo inicia a vacinação com o imunizante Pneumocócica 20-valente (VPC20), na próxima terça-feira (30), para crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias. A nova vacina estará disponível em 74 unidades de saúde. A maioria das unidades funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, vacinam durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 12h.

Temporariamente, a vacina será aplicada intercalada com a Pneumo-10 nos bebês que ainda vão iniciar o esquema vacinal – aos dois meses (Pneumo-20), quatro meses (Pneumo-10) e doze meses (Pneumo-20). Os bebês que começaram o esquema vacinal aos dois e quatro meses com a Pneumo-10 poderão completar com a Pneumo-20. Crianças de 11 meses sem nenhuma dose aplicada poderão fazer a primeira dose com a Pneumo-20 e um reforço com a mesma vacina após 60 dias. Aqueles com mais de 12 meses e até 4 anos, 11 meses e 29 dias, que não possuem nenhuma dose aplicada de Pneumo-10, fará dose única com a Pneumo-20. Os maiores de um ano que já tomaram as três doses da Pneumo-10 já estão imunizados e não precisam aplicar a Pneumo-20.

A Pneumo-20 protege contra 20 sorotipos da bactéria pneumococo – causadora de doenças como pneumonia, meningite, infecção generalizada, infecção da corrente sanguínea, sinusite e otite média aguda. A vacina passa a integrar o Calendário Nacional de Vacinação e vai substituir, aos poucos, a vacina Pneumo 10. “Essa vacina amplia a proteção contra mais doenças graves, incluindo a otite média, que pode causar perda auditiva e evoluir para infecções mais graves. Reduzindo os casos graves das doenças, também diminuem as internações, reabilitações e tratamentos de sequelas. A vacina pode ser administrada com outros imunizantes e medicações”, explicou a coordenadora da Imunização, Cibelle Rodrigues.

As contraindicações são para crianças com febre ou que já tiveram reação alérgica grave a uma dose prévia da mesma vacina pneumocócica conjugada (ou equivalente) ou a qualquer componente da vacina. Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação, identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até meia hora antes do fim do expediente das unidades de saúde.



Locais de vacinação:



1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa



2 – USF Jardim Catarina I



3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó



4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina



5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba



6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho



7 – PAM Coelho



8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto



9 – USF David Capistrano, Itaúna



10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista



11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo



12 – USF Aníbal Porto, Monjolos



13 – USF Santa Luzia



14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba



16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro



17 – USF Josias Muniz, Rio do Ouro



18 – USF Ana Nery, Gradim



19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia



21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo



22 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê



23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte



24 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia



25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei



26 – USF Irmã Dulce, Trindade



27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal



28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel



29 – USF Elza Borges, Santa Luzia



30 – PAM Neves



31 – USF Juarez Antunes, Laranjal



32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina



33 – USF Badger da Silveira, Tribobó



34 – USF Emílio Ribas, Barracão



35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal



36 – USF Alexander Fleming, Boaçu



37 – USF Vista Alegre



38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador



39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro



40 – USF Quinta Dom Ricardo



41 – USF Apolo III



42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado



43 – USF Almerinda



44 – USF Luísa de Marilac, Novo México



45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê



46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista



47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama



48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula



49 – USF Vila Candoza



50 – USF Água Mineral



51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira



52 – USF Porto do Rosa



53 – USF Albert Sabin, Itaoca



54 – USF Mutuaguaçu



55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina



56 – USF Itaúna



57– USF Victor Chimelly, Paiva



58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz



59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha



60 – USF Bandeirantes



61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira



62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros



63 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre



64 – USF Anaia



65 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro



66 – USF Altair da Silva, Mutuá



67 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo



68 – USF Neuza Goulart, Palmeiras



69 – USF Leôncio Corrêa, Itaúna



70 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá



71 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno



72 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha



73 – USF Armando Leão Ferreira, Morro do Castro



74 – USF Bocayuva Cunha, Gradim