São Gonçalo: para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação, identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPFJonnathan Smith

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São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo inicia a vacinação com o imunizante Pneumocócica 20-valente (VPC20), na próxima terça-feira (30), para crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias. A nova vacina estará disponível em 74 unidades de saúde. A maioria das unidades funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, vacinam durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 12h.
Temporariamente, a vacina será aplicada intercalada com a Pneumo-10 nos bebês que ainda vão iniciar o esquema vacinal – aos dois meses (Pneumo-20), quatro meses (Pneumo-10) e doze meses (Pneumo-20). Os bebês que começaram o esquema vacinal aos dois e quatro meses com a Pneumo-10 poderão completar com a Pneumo-20. Crianças de 11 meses sem nenhuma dose aplicada poderão fazer a primeira dose com a Pneumo-20 e um reforço com a mesma vacina após 60 dias. Aqueles com mais de 12 meses e até 4 anos, 11 meses e 29 dias, que não possuem nenhuma dose aplicada de Pneumo-10, fará dose única com a Pneumo-20. Os maiores de um ano que já tomaram as três doses da Pneumo-10 já estão imunizados e não precisam aplicar a Pneumo-20.
A Pneumo-20 protege contra 20 sorotipos da bactéria pneumococo – causadora de doenças como pneumonia, meningite, infecção generalizada, infecção da corrente sanguínea, sinusite e otite média aguda. A vacina passa a integrar o Calendário Nacional de Vacinação e vai substituir, aos poucos, a vacina Pneumo 10. “Essa vacina amplia a proteção contra mais doenças graves, incluindo a otite média, que pode causar perda auditiva e evoluir para infecções mais graves. Reduzindo os casos graves das doenças, também diminuem as internações, reabilitações e tratamentos de sequelas. A vacina pode ser administrada com outros imunizantes e medicações”, explicou a coordenadora da Imunização, Cibelle Rodrigues.
As contraindicações são para crianças com febre ou que já tiveram reação alérgica grave a uma dose prévia da mesma vacina pneumocócica conjugada (ou equivalente) ou a qualquer componente da vacina. Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação, identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até meia hora antes do fim do expediente das unidades de saúde.

Locais de vacinação:

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 – USF Jardim Catarina I

3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó

4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

7 – PAM Coelho

8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 – USF David Capistrano, Itaúna

10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

12 – USF Aníbal Porto, Monjolos

13 – USF Santa Luzia

14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

17 – USF Josias Muniz, Rio do Ouro

18 – USF Ana Nery, Gradim

19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo

22 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê

23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte

24 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia

25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

26 – USF Irmã Dulce, Trindade

27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

29 – USF Elza Borges, Santa Luzia

30 – PAM Neves

31 – USF Juarez Antunes, Laranjal

32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

33 – USF Badger da Silveira, Tribobó

34 – USF Emílio Ribas, Barracão

35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

36 – USF Alexander Fleming, Boaçu

37 – USF Vista Alegre

38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

40 – USF Quinta Dom Ricardo

41 – USF Apolo III

42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

43 – USF Almerinda

44 – USF Luísa de Marilac, Novo México

45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista

47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama

48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula

49 – USF Vila Candoza

50 – USF Água Mineral

51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira

52 – USF Porto do Rosa

53 – USF Albert Sabin, Itaoca

54 – USF Mutuaguaçu

55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

56 – USF Itaúna

57– USF Victor Chimelly, Paiva

58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha

60 – USF Bandeirantes

61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

63 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre

64 – USF Anaia

65 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

66 – USF Altair da Silva, Mutuá

67 – USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

68 – USF Neuza Goulart, Palmeiras

69 – USF Leôncio Corrêa, Itaúna

70 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá

71 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

72 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha

73 – USF Armando Leão Ferreira, Morro do Castro

74 – USF Bocayuva Cunha, Gradim