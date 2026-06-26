São Gonçalo: encontro acontece sábado e domingo no auditório do Sest/Senat Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo e o Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo (CMS-SG) realizam, neste fim de semana, a XI Conferência Municipal de Saúde do Município de São Gonçalo. O evento acontece no Sest/Senat, em Tribobó, e tem como tema “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do Povo é Cuidar do Brasil”. No dia 27, será das 8h às 19h; e no dia 28, das 8h às 14h. Poderão participar, ativamente, os prestadores do serviço privado de saúde, profissionais da saúde, prestadores de serviço público e usuários – todos inscritos previamente. No entanto, a população em geral também pode assistir às explanações como observadores.
O tema principal será dividido em quatro grupos com atividades simultâneas: “Democracia, Saúde como Direito e Soberania Nacional”; “Financiamento Adequado e Suficiente para o SUS, com base na Justiça Tributária e na Sustentabilidade Social e Fiscal”; “Os desafios para o SUS na Agenda Nacional da Defesa da Vida e da Saúde: Emergência Climática e Justiça Socioambiental” e “Modelos de Atenção e Gestão, Territórios Integrados e Cuidado”. Mais informações podem ser obtidas através do telefone: (21) 3952-6764 ou pelo link: https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/2026_06_10.pdf. O Sest/Senat fica na Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106), em Tribobó, São Gonçalo.