São Gonçalo: encontro acontece sábado e domingo no auditório do Sest/Senat - Divulgação

São Gonçalo: encontro acontece sábado e domingo no auditório do Sest/Senat Divulgação

Publicado 26/06/2026 09:20

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo e o Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo (CMS-SG) realizam, neste fim de semana, a XI Conferência Municipal de Saúde do Município de São Gonçalo. O evento acontece no Sest/Senat, em Tribobó, e tem como tema “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do Povo é Cuidar do Brasil”. No dia 27, será das 8h às 19h; e no dia 28, das 8h às 14h. Poderão participar, ativamente, os prestadores do serviço privado de saúde, profissionais da saúde, prestadores de serviço público e usuários – todos inscritos previamente. No entanto, a população em geral também pode assistir às explanações como observadores.