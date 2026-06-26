São Gonçalo: o Conselho tem como objetivo contribuir para o planejamento e o desenvolvimento sustentável da cidade - Divulgação

São Gonçalo: o Conselho tem como objetivo contribuir para o planejamento e o desenvolvimento sustentável da cidadeDivulgação

Publicado 26/06/2026 09:17

São Gonçalo - Nesta quarta-feira (24), São Gonçalo realizou, através da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, o Fórum Municipal da Cidade de São Gonçalo, no auditório do Centro Cultural Joaquim Lavoura, no bairro Estrela do Norte. O evento reuniu representantes do poder público, da sociedade civil e instituições parceiras para discutir o desenvolvimento urbano sustentável do município e fortalecer a participação social na formulação de políticas públicas.

O Fórum integra o processo de consolidação do Conselho Municipal da Cidade de São Gonçalo (CONCIDADES-SG), instituído pela Lei Municipal nº 1.550/2024, e representa mais um passo na construção de uma governança urbana mais inclusiva, democrática e participativa. A abertura do evento contou com a presença das seguintes autoridades que compuseram a mesa: Rafaela de Santana, secretária Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais; Rayne Ferretti, chefe do escritório do ONU-Habitat no Brasil; Bruna Motta, chefe de gabinete da Secretaria de Estado das Cidades do Estado do Rio de Janeiro (SECID); Alex Santos, diretor geral da Câmara Municipal de São Gonçalo, e Ana Alice Nunes, representante da sociedade civil.

“O Fórum Municipal da Cidade representa um verdadeiro exercício de diálogo e coparticipação. Com o CONCIDADES-SG, damos um passo decisivo para garantir que a voz da sociedade civil esteja presente nas escolhas que moldam o amanhã da nossa cidade, sobretudo nos temas estruturantes: habitação, mobilidade urbana, saneamento ambiental e ordenamento do território”, destacou a secretária de Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela de Santana.

Durante a manhã, foi realizada a cerimônia de entrega às Secretarias Municipais de Ordem Pública e de Saúde e Defesa Civil dos produtos técnicos elaborados no âmbito da parceria entre o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) e a Prefeitura de São Gonçalo, por meio do Projeto Fortalece SG. Continuando a programação na parte da tarde, o processo de eleição dos membros da sociedade civil para compor o CONCIDADES-SG teve início com a leitura e aprovação do Regimento Eleitoral, seguido pelas etapas de votação, apuração dos votos pela comissão eleitoral e proclamação do resultado final da eleição.

O Conselho tem como objetivo contribuir para o planejamento e o desenvolvimento sustentável de São Gonçalo, promovendo debates e deliberações sobre temas como habitação, mobilidade urbana, saneamento ambiental, regularização fundiária, planejamento territorial e desenvolvimento urbano sustentável, além de ampliar a participação popular nas decisões sobre a cidade, garantindo diálogo entre governo, movimentos populares, entidades profissionais, setor empresarial, organizações da sociedade civil e demais segmentos envolvidos na construção das políticas públicas urbanas.

O CONCIDADES-SG é um órgão colegiado, consultivo e deliberativo, vinculado ao Sistema Nacional de Conselhos de Cidades, e composto por representantes titulares e suplentes do Poder Público e da sociedade civil, respeitando a proporcionalidade prevista na legislação municipal e nas diretrizes do Ministério das Cidades, com representação do Poder Executivo Municipal, de movimentos populares, de entidades sindicais, de entidades empresariais, de entidades acadêmicas, profissionais e de pesquisa, de organizações não governamentais e do Poder Legislativo Municipal.



Eleitos para a composição da sociedade civil no CONCIDADES-SG:



Segmento: Entidades dos Trabalhadores por suas Entidades Sindicais

-SINTICOM



Titular: Manoel Vaz de Lima



Suplente: Fabiana Travassos Ferreira







Segmento: Movimentos Populares

-Ressucita São Gonçalo



Titular: Wendel Rodrigues Silva



Suplente: Thais da Silva Matos



-Mulheres da Parada



Titular: Letícia Freitas Firmino da Hora



Suplente: Danyella da Silva Euzébio



-Associação dos Produtores Rurais de São Gonçalo



Titular: Marco Antônio da Silva Coelho



Suplente: Francisco Ivan Passos de Magalhães



-Movimento de Mulheres em São Gonçalo



Titular: Luciana Soares Correia de Vasconcellos



Suplente: Tatiane Cristine de Vasconcellos Torres







Segmento: Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa



-Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB



Titular: Célio Alves da Silva Junior



Suplente: Luiz Antônio da Costa







Segmento: Organizações Não Governamentais – ONGs



-Instituto Almira



Titular: Almira Nunes Gonçalves



Suplente: Magna Valéria Gonçalves







Segmento: Entidades Empresariais



-SINDICEM



Titular: Rômulo Gabriel Cosenza Casado



Suplente: Sérgio Kunio Yamagata



Essas entidades foram eleitas, mas ainda há um prazo de dois dias para interposição de recursos, contados a partir desta quarta-feira (24), até o dia 26. Após o fim do prazo recursal, será publicada a composição oficial do conselho, com todos os seus componentes, representantes do Poder Público e da sociedade civil.