São Gonçalo: obras do MUVI seguem na cidadeRenan Otto
Trecho 6 do MUVI, em Guaxindiba, está com obras a todo vapor
Corredor viário, que começa em Neves, está ligando a cidade de uma ponta a outra
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Obras de reforma e modernização na Praça da Trindade estão 60% concluídas
Intervenções visam valorizar um dos principais polos gastronômicos da cidade
Instituto dos Sonhos promove Bazar Beneficente com produtos doados pela Receita Federal
Toda a renda será destinada aos projetos sociais da instituição
São Gonçalo debate novas políticas públicas de saúde
Município realiza mais uma conferência neste final de semana
Parque RJ Nosso Sonho vai transmitir jogo do Brasil contra o Japão
Espaço de lazer tem entrada gratuita e funciona das 6h às 22h
São Gonçalo realiza mais uma conferência de saúde neste final de semana
Encontro acontece sábado e domingo no auditório do Sest/Senat
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