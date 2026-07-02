São Gonçalo: obras do MUVI seguem na cidade - Renan Otto

São Gonçalo: obras do MUVI seguem na cidadeRenan Otto

Publicado 02/07/2026 09:47

São Gonçalo - As obras do trecho 6 do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) em Guaxindiba, último bairro por onde o corredor viário irá passar, estão a todo vapor. Na Rua Alcindo Guanabara, por exemplo, está sendo feita a estrutura de uma ponte para a passagem de veículos; já na Rua Artur Napoleão as equipes erguem uma segunda ponte, também para veículos, no sentido oposto ao primeiro elevado. Na Estrada de Guaxindiba, estão sendo construídas calçadas.

O MUVI possui 18 quilômetros de extensão e o projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), ligando Neves a Guaxindiba. As obras estão em execução graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. Com um investimento de R$ 287 milhões, o MUVI é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo. Todos os trechos do MUVI contam com drenagem, pavimentação, novas calçadas, além de ciclovia e paisagismo.

Para os moradores do bairro de Guaxindiba, a obra vai melhorar o local, como em bairros como Trindade, Neves, Vila Lage, Parada 40, Camarão e outros, onde já é possível ver trechos do projeto praticamente concluídos. "A gente sabe que aqui na rua são muitos os comentários positivos sobre a obra. Lá em Santa Luzia, por exemplo, as obras estão ótimas e está tudo lindo, assim como na Trindade. Por isso, a gente acredita que aqui vai ficar bom também. Depois desse projeto, a cidade está excelente, até o trânsito já melhorou e muito", afirmou a doméstica Tatiana Pontes, de 47 anos, que mora em Guaxindiba.

