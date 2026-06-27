São Gonçalo: encontro reuniu representantes da sociedade civil, profissionais da saúde, gestores e prestadores de serviços - Divulgação

São Gonçalo: encontro reuniu representantes da sociedade civil, profissionais da saúde, gestores e prestadores de serviçosDivulgação

Publicado 27/06/2026 17:48

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo e o Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo (CMS-SG) iniciaram, na manhã deste sábado (27), a XI Conferência Municipal de Saúde do Município de São Gonçalo. O evento, que acontece até este domingo (28), no Sest/Senat, em Tribobó, tem o objetivo de propor novas políticas públicas na área da saúde. Neste domingo (28), a reunião será das 8h às 14h.

O encontro reúne representantes da sociedade civil, profissionais da saúde, gestores e prestadores de serviços para debater os rumos da saúde pública no município e tem como tema "Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do Povo é Cuidar do Brasil". A população também pode participar como espectadora. O secretário municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Gabriel Mello, participou da abertura da conferência.

“De segunda a sábado, estou nas unidades de saúde em contato com a população. É ouvindo as pessoas, conhecendo de perto suas necessidades, que conseguimos identificar problemas, planejar ações e buscar soluções que façam diferença no atendimento. Esse momento de hoje também é bem singular. Nós vamos discutir com pessoas com opiniões, visões e ideias diferentes, mas com um mesmo objetivo, que é melhorar a saúde de São Gonçalo. Nesse contexto, também é importante reconhecer o protagonismo do prefeito Capitão Nelson, que liderou um processo de transformação na saúde do município para oferecer atendimento cada vez mais digno, humanizado e de qualidade para a população”, opinou o secretário de saúde.

A vice-presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de São Gonçalo, Pollyana Sally, que estava representando a presidente da FMS, Rafaella Apolinário, ratificou que a conferência é mais um marco para São Gonçalo.

“Esse é um momento fundamental para ouvir a população, compreender suas necessidades e, a partir desse diálogo, construir políticas públicas que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Costumo dizer que trabalhar na saúde é um desafio diário. A cada dia surge uma nova demanda, uma situação inesperada, um problema que exige dedicação e capacidade de resposta. Mas, acima de tudo, é uma grande honra, porque trabalhamos cuidando de pessoas. E cuidar de pessoas é uma das missões mais nobres que existem. Muitas vezes, uma orientação, um atendimento ou uma decisão tomada no momento certo pode salvar uma vida”, iniciou Pollyana.

Ela também lembrou da importância de todos os trabalhadores envolvidos na área da saúde desde a gestão com a parte burocrática da organização de processos e planejamento de ações até a atuação dos profissionais de saúde na ponta e finalizou mostrando o comprometimento da gestão da cidade com o SUS.

“Quando a gente está aqui e se compromete, participa de um evento desse, o que a gente quer mostrar? A gente mostra que essa gestão está aberta ao diálogo e está comprometida para discutir políticas públicas que de fato serão um diferencial para São Gonçalo. Espero que sejam dois dias extremamente produtivos e que a gente consiga sair com propostas transformadoras para o município de São Gonçalo e para o SUS”, finalizou Pollyana.

Durante o evento, os participantes serão divididos em quatro grupos de trabalho, que irão debater temas estratégicos: “Democracia, Saúde como Direito e Soberania Nacional”; “Financiamento Adequado e Suficiente para o SUS, com base na Justiça Tributária e na Sustentabilidade Social e Fiscal”; “Os desafios para o SUS na Agenda Nacional da Defesa da Vida e da Saúde: Emergência Climática e Justiça Socioambiental” e “Modelos de Atenção e Gestão, Territórios Integrados e Cuidado”.

Das discussões, através de grupos de trabalho formados, apresentação em plenário e votação, sairão propostas para cada nível de governo – municipal, estadual e federal. As proposições serão levadas para as conferências estadual e federal e podem ser transformadas, efetivamente, em política pública no SUS.

