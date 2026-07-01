São Gonçalo: Intervenções visam valorizar um dos principais polos gastronômicos da cidade - Divulgação

São Gonçalo: Intervenções visam valorizar um dos principais polos gastronômicos da cidadeDivulgação

Publicado 01/07/2026 18:11

São Gonçalo - As obras seguem em ritmo acelerado na Praça Leonor Corrêa, conhecida como Praça da Trindade. O local está passando por obras de reforma e modernização, em execução pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo, que visam valorizar um dos principais polos gastronômicos da cidade (com mais de 40 bares, restaurantes e foodtrucks no entorno).

No momento, estão sendo feitos trabalhos de forma e concretagem de um corrimão que divide o espaço do novo parque infantil (que terá um piso emborrachado) e uma área de passeio da praça, que terá piso drenante. Além disso, está sendo finalizada a colocação da nova tela ao redor da quadra e o acabamento do muro próximo ao palco do espaço de eventos. Depois, serão executados trabalhos de paisagismo, finalização da instalação do piso drenante (novidade que amplia a permeabilidade do solo e fortalece práticas de adaptação climática e resiliência urbana) e do piso intertravado, concretagem do piso do parque infantil, pintura, calçada ao redor da praça e a instalação de 80 mesas de concreto com quatro bancos em cada.

As alterações visam a reforma e a modernização da praça, com o intuito de apoiar projetos que promovam o esporte educacional, recreativo e de lazer no município, fomentando a prática esportiva, contribuindo para a qualidade de vida da população e para a inclusão social e a integração comunitária. No projeto, estão incluídos nova academia de idosos, nova quadra poliesportiva e um bicicletário. O projeto ainda deve contemplar outras soluções arquitetônicas para movimentação segura de pessoas com deficiência (PCD), de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (NBR).

Para Janaina Xavier, de 50 anos, a praça vai melhorar o ir e vir de pedestres no local. "Acredito que, com esse projeto, tudo irá melhorar. Aqui passa muita gente, especialmente no período da noite, as calçadas ficam lotadas. Com a nova praça, isso vai ficar mais organizado. Os brinquedos também estavam precisando ser revitalizados e é muito legal ter essa área de lazer gratuita melhorada para as crianças da região", afirmou a caixa de loja que trabalha no bairro há sete anos.

Monique Salles, de 31 anos, trabalha na região ao redor da praça há cerca de um ano. "Estava precisando! Agora vai ficar muito melhor, mais organizado, acredito que vai ficar 100% e vai ajudar muita gente. Essa praça é muito frequentada, durante todo o dia, vai ficar ótimo", disse.

No momento, a praça está cercada com tapumes, que servem para proteger quem passa ao redor durante as obras. Os foodtrucks que atuam no entorno seguem funcionando normalmente.