Niterói: resultado da edição demonstra a maturidade da competição e reforça a importância da diversidade para o desenvolvimento da indústria brasileira de jogos - Divulgação

Niterói: resultado da edição demonstra a maturidade da competição e reforça a importância da diversidade para o desenvolvimento da indústria brasileira de jogosDivulgação

Publicado 02/07/2026 16:24

Niterói - A Associação de Criadores de Jogos do Estado do Rio de Janeiro (ACJOGOS-RJ), em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), realizou, no último sábado (13), a cerimônia de premiação da Game Jam DJUFF-ACJOGOS-RJ 2026, considerada a maior Game Jam universitária do Brasil. O encerramento da competição aconteceu no Arca Hub, no Rio de Janeiro, e reuniu estudantes, professores, desenvolvedores e representantes da indústria, da academia e do poder público para celebrar os projetos desenvolvidos durante a maratona de criação de jogos.

Nesta edição, a competição reuniu mais de 200 participantes, distribuídos em 50 equipes. Ao longo do desafio, os estudantes desenvolveram jogos inéditos, dos quais 27 foram apresentados ao público durante a exposição realizada no evento de encerramento. Promovida pelo projeto de extensão DJUFF, do Instituto de Computação da UFF, em parceria com a ACJOGOS-RJ, a Game Jam integrou a programação do 3º Seminário "Games: um RIO de Oportunidades", consolidando-se como uma das principais iniciativas de formação de novos talentos para a indústria brasileira e regional de jogos digitais.

A cerimônia contou com a presença de importantes representantes da academia, da indústria e do poder público. Participaram do encontro o professor doutor Esteban Clua, coordenador do UFF MediaLab; Chandy Teixeira, chefe executivo de Games e E-sports da Prefeitura do Rio de Janeiro; Maurício Hirata Filho, diretor de Investimentos da RioFilme; Tatiana Roque, vereadora e ex-secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação; Paulo Xavier Alcoforado, diretor da ANCINE; e a deputada federal Jandira Feghali. O grande destaque da edição foi o jogo “Não Pisque!”, desenvolvido pelo Estúdio Pangaré, que conquistou o primeiro lugar geral da competição e também venceu a categoria Diversidade, destinada exclusivamente a equipes compostas por, no mínimo, 50% de mulheres. O resultado reforça o potencial da diversidade como impulsionadora da criatividade e da inovação na indústria de jogos. Completaram o pódio os jogos “guy VS guy”, do estúdio Cells at Gaming, em segundo lugar, e “Coiote's Dawn”, do estúdio HFTS, em terceiro.



Segundo Márcio Filho, presidente da ACJOGOS-RJ, o resultado da edição demonstra a maturidade da competição e reforça a importância da diversidade para o desenvolvimento da indústria brasileira de jogos. "A Game Jam se consolidou como um dos principais espaços de formação prática para quem deseja ingressar na indústria de games. O resultado desta edição foi especialmente simbólico: a mesma equipe conquistou o prêmio principal e a categoria Diversidade, demonstrando que equipes diversas ampliam perspectivas, fortalecem os processos criativos e desenvolvem jogos cada vez mais inovadores. Além disso, reunir participantes de diferentes cursos e instituições mostra que existe uma nova geração de talentos pronta para impulsionar o setor. Nosso desafio é seguir aproximando universidade, mercado e poder público para transformar esse potencial em desenvolvimento econômico, tecnológico e cultural para o país", afirma.

A Game Jam DJUFF-ACJOGOS-RJ integrou as ações do Seminário "Games: um RIO de Oportunidades", iniciativa voltada ao fortalecimento da indústria de jogos eletrônicos por meio da articulação entre educação, inovação, empreendedorismo e políticas públicas.



Vencedores da Game Jam DJUFF-ACJOGOS-RJ 2026



1º lugar – Não Pisque! (Estúdio Pangaré)

Integrantes: Beatriz Santos de Souza e João Victor Silva Campos.





2º lugar – guy VS guy (Cells at Gaming)

Integrantes: Gabriel Daher, Tiago Vanni, Arthur Erthal, Lucas Coutinho e Nathan Pinheiro.





3º lugar – Coiote's Dawn (Estúdio HFTS)

Integrantes: Carlos Magno, João Vitor Gusmão, Heitor Gomes, Alice Cohen, Luíza Correa, Maria Luiza Vieira e Kauã Neves.





Categoria Diversidade

Não Pisque! (Estúdio Pangaré).