Niterói - O projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras já está com as inscrições abertas, gratuitamente, pelo link https://visit.niteroi.br/ecotur. O projeto inclusivo utiliza a cadeira Julietti equipamento que possibilita a condução de um PCD (pessoa com deficiência).
O Niterói Ecotur Sem Barreiras é um projeto da Prefeitura de Niterói por meio da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), em parceria com o CNM (Clube Niteroiense de Montanhismo) e a Coordenadoria de Acessibilidade através do projeto Niterói Inclusivo.
Serviço
Dia 3/7 (Sexta-feira)- Trilha dos Platôs no Parque da Cidade, São Francisco, Niterói Horário – 9h para o encontro na sede da Guarda Ambiental do PARNIT (Parque Municipal Natural de Niterói) Endereço – Rua Nossa Senhora de Lourdes – São Francisco
Dia 10/7 (Sexta-feira) – Trilha Ponte de Pedra no Parque da Cidade, São Francisco, Niterói Horário – 9h ponto de encontro na sede da Guarda Ambiental do PARNIT (Parque Municipal Natural de Niterói) Endereço – Rua Nossa Senhora de Lourdes, São Francisco
Dia 18/7 (Sábado) – Trilha Caminho de Darwin – Engenho do Mato Horário – 9h ponto de encontro no Parque Rural, Engenho do Mato
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