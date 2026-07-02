Niterói: inscrições abertas para o projeto Ecotur Sem Barreiras - Divulgação

Niterói: inscrições abertas para o projeto Ecotur Sem BarreirasDivulgação

Publicado 02/07/2026 12:42

Niterói - O projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras já está com as inscrições abertas, gratuitamente, pelo link https://visit.niteroi.br/ecotur . O projeto inclusivo utiliza a cadeira Julietti equipamento que possibilita a condução de um PCD (pessoa com deficiência).

O Niterói Ecotur Sem Barreiras é um projeto da Prefeitura de Niterói por meio da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), em parceria com o CNM (Clube Niteroiense de Montanhismo) e a Coordenadoria de Acessibilidade através do projeto Niterói Inclusivo.

Serviço

Dia 3/7 (Sexta-feira)- Trilha dos Platôs no Parque da Cidade, São Francisco, Niterói

Horário – 9h para o encontro na sede da Guarda Ambiental do PARNIT (Parque Municipal Natural de Niterói)

Endereço – Rua Nossa Senhora de Lourdes – São Francisco

Dia 10/7 (Sexta-feira) – Trilha Ponte de Pedra no Parque da Cidade, São Francisco, Niterói

Horário – 9h ponto de encontro na sede da Guarda Ambiental do PARNIT (Parque Municipal Natural de Niterói)

Endereço – Rua Nossa Senhora de Lourdes, São Francisco

Dia 18/7 (Sábado) – Trilha Caminho de Darwin – Engenho do Mato

Horário – 9h ponto de encontro no Parque Rural, Engenho do Mato