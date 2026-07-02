Niterói: estudos científicos apontam que a prática regular do Yoga contribui para a redução do estresse e da ansiedade e melhora a qualidade do sono - Divulgação

Niterói: estudos científicos apontam que a prática regular do Yoga contribui para a redução do estresse e da ansiedade e melhora a qualidade do sonoDivulgação

Publicado 02/07/2026 16:29

Niterói - Movimentar o corpo e começar o domingo em contato com a natureza. Essa é a proposta de mais uma edição do Yoga na Praia, promovido pelo Dharma Bhmi, que acontece no próximo domingo, 5 de julho, a partir das 8h, na Praia da Boa Viagem, em Niterói. Gratuito e aberto ao público, o encontro convida pessoas de todas as idades e níveis de experiência a vivenciarem os benefícios da prática em um dos cartões-postais mais bonitos da cidade.



A iniciativa busca proporcionar uma experiência de acolhimento, equilíbrio e conexão, tornando o Yoga acessível a quem deseja conhecer ou aprofundar a prática em um ambiente leve e inspirador. "O Yoga na Praia é um convite para que mais pessoas possam experimentar essa prática de forma simples, acolhedora e transformadora. Estar em contato com a natureza potencializa essa experiência e reforça a importância de reservar um momento de cuidado consigo mesmo", afirma Cristiane Garcia, coordenadora do projeto.



Criado em 2017, o Yoga na Praia tornou-se uma referência entre as atividades gratuitas de bem-estar na região. Ao longo de sua trajetória, já reuniu mais de 7,3 mil participantes, consolidando-se como um espaço de convivência, saúde e qualidade de vida. Para participar, basta levar uma canga e uma garrafinha de água.



Yoga: uma prática cada vez mais presente na vida moderna



Reconhecido mundialmente por seus benefícios para a saúde física, mental e emocional, o Yoga tem conquistado cada vez mais adeptos. Estudos científicos apontam que a prática regular contribui para a redução do estresse e da ansiedade, melhora a qualidade do sono, aumenta a flexibilidade, fortalece a musculatura e favorece o desenvolvimento da atenção plena, promovendo mais equilíbrio para enfrentar os desafios do dia a dia. Além disso, estudos apontam que a prática também pode contribuir como complemento ao tratamento e à melhora da qualidade de vida de pessoas com diferentes condições de saúde, incluindo o câncer.

Sobre o Dharma Bhmi



Referência em Yoga e Vednta em Niterói, o Dharma Bhmi foi fundado em 2016 com a missão de tornar acessíveis os ensinamentos tradicionais voltados ao autoconhecimento, à saúde integral e ao desenvolvimento humano. O espaço oferece aulas regulares de Yoga, Meditação, Mindfulness, cursos, workshops e retiros, integrando tradição e conhecimento científico para promover bem-estar físico, emocional e mental. Com uma abordagem que valoriza a profundidade dos ensinamentos, a prática consciente e um ambiente acolhedor, o Dharma Bhmi se consolidou como um espaço dedicado à presença, ao equilíbrio e à transformação pessoal.



Kit especial ajuda a fortalecer a continuidade do projeto



Como forma de apoiar a manutenção das aulas gratuitas e contribuir para a sustentabilidade da iniciativa, o Dharma Bhmi lançou uma linha exclusiva de produtos comemorativos em edição limitada. A ação auxilia na continuidade do Yoga na Praia, que completa nove anos em 2026. Os kits poderão ser adquiridos no local do evento. Entre as opções disponíveis estão:



Kit Básico



Canga em dry fit (85 cm x 135 cm)

Bolsa (30 cm x 40 cm)

Viseira

Camisa avulsa



Dry fit com proteção UV (FPU 50)

Modelos baby look, M e G

Kit Completo



Canga

Bolsa

Viseira

Camisa

SERVIÇO



Yoga na Praia – Edição de Julho

Local: Praia da Boa Viagem – Niterói (RJ)

Data: 5 de julho de 2026 (domingo)

Horário: das 8h às 9h30

Participação gratuita e aberta ao público

