Niterói: bombeiros conversaram com os pequenos sobre a profissão e perguntaram quem gostaria de seguir a carreira - Divulgação

Niterói: bombeiros conversaram com os pequenos sobre a profissão e perguntaram quem gostaria de seguir a carreiraDivulgação

Publicado 02/07/2026 21:10

Niterói – As crianças atendidas no Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho (Getulinho), em Niterói, participaram, nesta semana, de uma visita especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa levou informações sobre prevenção de afogamentos por meio de uma atividade lúdica e interativa, transformando o aprendizado sobre segurança em um momento de diversão e conscientização.

Durante o encontro, os bombeiros conversaram com os pequenos sobre a profissão e perguntaram quem gostaria de seguir a carreira. A brincadeira deu início a uma série de orientações sobre segurança em praias e piscinas, reforçando atitudes que podem salvar vidas. A atividade também permitiu que as crianças conhecessem um pouco mais sobre o trabalho desempenhado pelos militares e tirassem dúvidas sobre situações de risco.

De forma leve e acessível, os bombeiros abordaram temas como os cuidados necessários ao entrar no mar, a importância de respeitar a sinalização nas praias e a necessidade de estar sempre acompanhado por um responsável em ambientes aquáticos. A ação uniu educação, prevenção e acolhimento, levando informações de forma adequada à faixa etária dos pacientes atendidos na unidade.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destacou a importância de ações educativas voltadas ao público infantil. "A prevenção é uma das principais ferramentas da saúde pública. Quando levamos informação às crianças de forma leve e acessível, elas se tornam multiplicadoras desse conhecimento junto às suas famílias. Essa parceria com o Corpo de Bombeiros reforça nosso compromisso com a promoção da saúde e a proteção da vida", destacou.

Durante a atividade, o paciente Richard da Silva chamou a atenção dos bombeiros ao destacar a importância de respeitar as bandeiras de sinalização nas praias, mesmo quando a maré aparenta estar baixa. A observação abriu espaço para que os militares explicassem o significado de cada uma delas: a bandeira vermelha indica alto risco para banho; a amarela, risco moderado; a verde, baixo risco; e a roxa alerta para a presença de animais marinhos, como águas-vivas, pinguins e leões-marinhos.

Outro alerta importante foi sobre o fenômeno conhecido como "canto de pedra", quando a água aparentemente calma entre os rochedos pode esconder correntes de retorno e mudanças repentinas no comportamento do mar. Os bombeiros ressaltaram que praias como Itacoatiara exigem atenção redobrada dos banhistas.

Ao final da atividade, entre risos e aplausos, Richard foi apontado pelos bombeiros como um "futuro bombeiro", pelo interesse e conhecimento demonstrados durante a conversa.

O capitão Pablo Filgueiras destacou que o trabalho preventivo é fundamental para reduzir o número de ocorrências."As crianças são o motor da prevenção e o nosso principal público-alvo. Esse trabalho educativo existe justamente para que precisemos fazer cada vez menos salvamentos", afirmou.

Durante a apresentação, os bombeiros também mostraram alguns dos equipamentos utilizados nas operações de salvamento, como o tubo de resgate, binóculos e apito - este último usado para alertar banhistas sobre situações de risco à distância. Em ocorrências mais complexas, as equipes também podem contar com jet-skis e helicópteros.

A equipe reforçou ainda que crianças pequenas são especialmente vulneráveis ao afogamento, pois ainda não possuem força e coordenação suficientes para resistir às ondas e às correntes. Por isso, a orientação é que pais e responsáveis mantenham vigilância constante, evitando distrações, como o uso do celular, tanto nas praias quanto nas piscinas.

Além da supervisão permanente, os bombeiros orientaram que itens como água, protetor solar e boias adequadas façam parte dos cuidados durante os momentos de lazer. A corporação também destacou a importância da imprensa na divulgação de informações que contribuem para a conscientização da população e para a prevenção de acidentes por afogamento.