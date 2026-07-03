Niterói: Grupo Bem Querer se apresenta no Reserva Cultural - Divulgação

Niterói: Grupo Bem Querer se apresenta no Reserva CulturalDivulgação

Publicado 03/07/2026 12:37

Niterói - O Reserva Cultural Niterói, em São Domingos, realiza em julho uma edição especial do projeto Terças Musicais com programação dedicada à cultura nordestina e aos festejos juninos. Ao longo de quatro terças-feiras — dias 7, 14, 21 e 28 de julho de 2026 —, recebe shows de forró pé de serra, MPB e uma apresentação de literatura oral com poesia e narrativa, todas na Brasserie Reserva, às 19h30, com couvert artístico a R$ 20.

A abertura acontece no dia 7 de julho com o cantor e compositor Marcus Lima, cujo repertório percorre obras de Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Moraes Moreira e Caetano Veloso. No dia 14, o coletivo Cena Poética, formado pela escritora e filósofa portuguesa Dilia Gouveia, Zezé Vargas (voz) e Cilenio Peres (violão), apresenta Nordeste: palavra que canta, espetáculo que reúne poemas, histórias e compositores da tradição nordestina.

No dia 21, o Terças Musicais recebe o Trio Severino e Sua Gente, formação de forró pé de serra fundada em 1978 por Severino do Ingá e retomada pelo filho Joday Damásio em 2012, ao lado do maestro Waldenir Duarte no acordeon e Camila Araújo na zabumba. A programação de julho se encerra no dia 28 com o Grupo Bem-Querer, formação de Niterói dedicada ao forró e à música popular brasileira.

O projeto das Terças Musicais é mais uma iniciativa do Reserva Cultural Niterói, que se consolida como um dos principais centros culturais da Região Metropolitana, com uma programação que transita entre música, cinema, gastronomia e artes.

Serviço

Terças Musicais

Datas: 7, 14, 21 e 28 de julho

Horário: 19h30

Couvert artístico: R$ 20

Endereço: Reserva Cultural Niterói — Brasserie Reserva (Avenida Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói - RJ)

