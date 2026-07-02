Niterói - Em uma viagem poética pela vida, Vita enfrenta e descobre seus medos desde o aconchego do útero até a maturidade. A cada fase, novas formas de assombros surgem: criaturas imaginárias. lendas do folclore, monstros invisíveis e desafios reais. Entre bonecos, sombras e músicas, Assombros envolve crianças e adultos, mostrando que por trás de cada medo pode haver um encanto.
O Coletivo Paraíso Cênico, criado em 2019, é formado pelas artistas educadoras Marcia, Priscilla e Sabrina Paraíso. O grupo se dedica à criação e pesquisa em teatro, explorando linguagens como o teatro físico, o teatro de sombras, o teatro de bonecos, o teatro musical, a música e a narrativa poética.
Com foco em processos colaborativos, o coletivo desenvolve espetáculos e ações formativas que atravessam temas sensíveis, imaginários e humanos, dialogando com diferentes públicos. Entre seus trabalhos autorais estão Entre Nuvens e Ladrilhos, Planeta Filha, Bordando Sombras e Assombros.
O coletivo também participou do 16° Festival Internacional de Teatro de Sombras e do Seminário Internacional de Teatro de Sombras, ampliando sua pesquisa e troca com artistas da área.
Suas criações buscam unir estética, emoção e reflexão, valorizando o fazer artesanal e a potência do encontro entre artistas e espectadores. Este espetáculo foi contemplado na Chamada Pública para Teatro e Circo - SMC 02/2024 da Prefeitura Municipal de Niterói, Secretaria das Culturas de Niterói.
FICHA TÉCNICA
Dramaturgia: Coletivo Paraíso Cênico (inspirada no conto de Rosane Rabello) Direção cênica de Marcello Caridade e Sabrina Paraíso Direção de arte de Sabrina Paraíso Elenco: Camila Swan, Marcia Paraíso, Priscilla Paraiso e Sabrina Paraíso Trilha sonora original e direção musical de Priscilla Paraíso Iluminação e operação de luz de Raphael Cesar Grampola Bonecas Vita – criação e confecção – de Leo Cardoso Figurinos e visagismo de Camila Swan Criação de bonecos, sombras, adereços e cenografia de Marcia Paraiso Assistente de confecção e operação de áudio de Katia Khomenko Fotos e vídeos de João Carlos Rocha Programação visual e mídias sociais de Letícia Rocha Divulgação: Coleitvo Paraiso Direção de produção de Pedro Lobo Realização: Coletivo Paraíso Cênico
SERVIÇO
Local: Teatro da UFF (Centro de Artes UFF) Rua Miguel de Frias, n° 9 – Icaraí - Niterói Data: 04 e 11 (sábados) e 12 (domingo) de julho, às 15h Duração: 50min. Classificação etária: LIVRE Ingressos: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25 (meia entrada – estudantes, idosos, professores) Vendas: http://www.ingressosuff.com.br
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