Niterói: curta temporada do espetáculo Assombros, no Teatro da UFF - Divulgação

Niterói: curta temporada do espetáculo Assombros, no Teatro da UFFDivulgação

Publicado 02/07/2026 21:39

Niterói - Em uma viagem poética pela vida, Vita enfrenta e descobre seus medos desde o aconchego do útero até a maturidade. A cada fase, novas formas de assombros surgem: criaturas imaginárias. lendas do folclore, monstros invisíveis e desafios reais. Entre bonecos, sombras e músicas, Assombros envolve crianças e adultos, mostrando que por trás de cada medo pode haver um encanto.



O Coletivo Paraíso Cênico, criado em 2019, é formado pelas artistas educadoras Marcia, Priscilla e Sabrina Paraíso. O grupo se dedica à criação e pesquisa em teatro, explorando linguagens como o teatro físico, o teatro de sombras, o teatro de bonecos, o teatro musical, a música e a narrativa poética.



Com foco em processos colaborativos, o coletivo desenvolve espetáculos e ações formativas que atravessam temas sensíveis, imaginários e humanos, dialogando com diferentes públicos. Entre seus trabalhos autorais estão Entre Nuvens e Ladrilhos, Planeta Filha, Bordando Sombras e Assombros.



O coletivo também participou do 16° Festival Internacional de Teatro de Sombras e do Seminário Internacional de Teatro de Sombras, ampliando sua pesquisa e troca com artistas da área.



Suas criações buscam unir estética, emoção e reflexão, valorizando o fazer artesanal e a potência do encontro entre artistas e espectadores. Este espetáculo foi contemplado na Chamada Pública para Teatro e Circo - SMC 02/2024 da Prefeitura Municipal de Niterói, Secretaria das Culturas de Niterói.



FICHA TÉCNICA



Dramaturgia: Coletivo Paraíso Cênico (inspirada no conto de Rosane Rabello)

Direção cênica de Marcello Caridade e Sabrina Paraíso

Direção de arte de Sabrina Paraíso

Elenco: Camila Swan, Marcia Paraíso, Priscilla Paraiso e Sabrina Paraíso

Trilha sonora original e direção musical de Priscilla Paraíso

Iluminação e operação de luz de Raphael Cesar Grampola

Bonecas Vita – criação e confecção – de Leo Cardoso

Figurinos e visagismo de Camila Swan

Criação de bonecos, sombras, adereços e cenografia de Marcia Paraiso

Assistente de confecção e operação de áudio de Katia Khomenko

Fotos e vídeos de João Carlos Rocha

Programação visual e mídias sociais de Letícia Rocha

Divulgação: Coleitvo Paraiso

Direção de produção de Pedro Lobo

Realização: Coletivo Paraíso Cênico



SERVIÇO

