Niterói: autor da proposta, o vereador Anderson Pipico destacou a importância da iniciativa diante do envelhecimento da população do municípioDivulgação
Niterói sanciona lei que fortalece combate ao abandono familiar de pessoas idosas
Autor da proposta, o vereador Anderson Pipico destaca a importância da iniciativa diante do envelhecimento da população do município
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