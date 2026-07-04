Niterói: inscrições abertas para o Desafio da Ponte 2026, uma das corridas de rua mais tradicionais e desafiadoras do paísReprodução
Com percurso total de 21 quilômetros, a prova terá largada no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, e chegada na Praça Mauá, no Centro do Rio. Após a corrida, os participantes poderão aproveitar uma programação especial, com apresentações musicais e experiências exclusivas.
Criado em 1981 e retomado em 2025, após 12 anos fora do calendário, o Desafio da Ponte consolidou-se como um dos eventos mais emblemáticos da corrida de rua brasileira. Em razão do alto nível de exigência física, a participação é restrita a atletas que comprovem índice técnico em meia maratona ou maratona. Para a meia maratona, o tempo máximo aceito é de 2h30 para homens e 2h35 para mulheres. Já para a maratona, os índices são de 5 horas para homens e 5h10 para mulheres. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas por meio do link do evento.
O Desafio da Ponte 2026 é apresentado pela Enel Brasil, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro, via Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. A continuidade da parceria, iniciada com a retomada da prova em 2025, reforça o compromisso da empresa com o incentivo ao esporte como ferramenta de promoção da saúde, bem-estar, inclusão e transformação social. Nos últimos anos, a Enel tem ampliado sua atuação em iniciativas esportivas e culturais em diferentes regiões do país, apoiando projetos que estimulam a prática esportiva e proporcionam experiências marcantes para milhares de pessoas.
Enel Rio: Mais de 100 projetos culturais e esportivos incentivados
A Enel Rio é a maior patrocinadora de projetos culturais e esportivos no estado, por meio das leis de incentivo. No último ano, a distribuidora investiu mais de R$ 115 milhões em 108 iniciativas que beneficiaram cerca de 800 mil pessoas diretamente.
Desafio da Ponte
Data: 2/8 (domingo), às 6h
Largada: Rua Professor Plínio Leite, em Niterói (em frente ao Caminho Niemeyer)
Chegada: Orla Conde, na Praça Mauá, Rio de Janeiro
Tempo limite de prova: 3 horas
Idade mínima: 18 anos
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