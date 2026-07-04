Niterói: inscrições abertas para o Desafio da Ponte 2026, uma das corridas de rua mais tradicionais e desafiadoras do país - Reprodução

Niterói: inscrições abertas para o Desafio da Ponte 2026, uma das corridas de rua mais tradicionais e desafiadoras do paísReprodução

Publicado 04/07/2026 07:41

Niterói – Estão abertas as inscrições para o Desafio da Ponte 2026, uma das corridas de rua mais tradicionais e desafiadoras do país. Marcada para o dia 2 de agosto, a prova oferece aos participantes a oportunidade de percorrer os 13,9 quilômetros da Ponte Rio-Niterói, com uma das pistas totalmente interditada para os atletas. Ao todo, são esperados 6 mil corredores em uma experiência que une esporte, superação e paisagens do Rio de Janeiro por um ângulo único.



Com percurso total de 21 quilômetros, a prova terá largada no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, e chegada na Praça Mauá, no Centro do Rio. Após a corrida, os participantes poderão aproveitar uma programação especial, com apresentações musicais e experiências exclusivas.



Criado em 1981 e retomado em 2025, após 12 anos fora do calendário, o Desafio da Ponte consolidou-se como um dos eventos mais emblemáticos da corrida de rua brasileira. Em razão do alto nível de exigência física, a participação é restrita a atletas que comprovem índice técnico em meia maratona ou maratona. Para a meia maratona, o tempo máximo aceito é de 2h30 para homens e 2h35 para mulheres. Já para a maratona, os índices são de 5 horas para homens e 5h10 para mulheres. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas por meio do link do evento.



O Desafio da Ponte 2026 é apresentado pela Enel Brasil, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro, via Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. A continuidade da parceria, iniciada com a retomada da prova em 2025, reforça o compromisso da empresa com o incentivo ao esporte como ferramenta de promoção da saúde, bem-estar, inclusão e transformação social. Nos últimos anos, a Enel tem ampliado sua atuação em iniciativas esportivas e culturais em diferentes regiões do país, apoiando projetos que estimulam a prática esportiva e proporcionam experiências marcantes para milhares de pessoas.



Enel Rio: Mais de 100 projetos culturais e esportivos incentivados



A Enel Rio é a maior patrocinadora de projetos culturais e esportivos no estado, por meio das leis de incentivo. No último ano, a distribuidora investiu mais de R$ 115 milhões em 108 iniciativas que beneficiaram cerca de 800 mil pessoas diretamente.

SERVIÇO



Desafio da Ponte

Data: 2/8 (domingo), às 6h

Largada: Rua Professor Plínio Leite, em Niterói (em frente ao Caminho Niemeyer)

Chegada: Orla Conde, na Praça Mauá, Rio de Janeiro

Tempo limite de prova: 3 horas

Idade mínima: 18 anos