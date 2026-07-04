Niterói: o estudante de Direito Nicollas Almeida está curtindo os jogos da Copa do Mundo 2026 com os amigos no evento Energia Para TorcerLeonardo Soares

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Leonardo Soares
Niterói – Com muita emoção, interação do público e energia, o espaço Fan Fest, montando no Caminho Niemeyer pela Peck Produções, tem transmitido todos os jogos da Copa do Mundo 2026 – e, com isso, reunido famílias, amigos, celebridades, políticos e autoridades unidos para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo 2026.

Neste domingo (5) a alegria começa cedo. Os portões se abrem às 13h, com o DJ MP4 no palco. Em seguida, às 15h, se apresenta o grande Buchecha (da eterna dupla com o saudoso Claudinho), aquecendo para a partida Brasil X Noruega, às 17h. E, após o resultado para o Brasil, para afogar as mágoas ou comemorar o avanço, o multifacetado Seu Jorge sobe ao palco – ao lado de seu Conjuntão Pesadão e com um show que agrada de alternativos aos populares. Às 21h, a equipe Furacão 2000, comandada pelo veterano DJ Malboro, encerra o dia de festa. O show do Raça Negra, previsto para este domingo, por questões operacionais, não poderá ser realizado.
O evento possui food trucks, espaços de convivência e banheiros químicos para atender ao público de todas as idades que for até o Caminho Niemeyer, com energia para torcer.
ESPAÇO RESERVADO

A área reservada para convidados, no último jogo de Brasil X Japão, reuniu por lá o Presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Niterói, Dr. Pedro Gomes, além de Kadu Sixel – filho do Prefeito Rodrigo Neves e da primeira dama Fernanda Sixel Neves – e o vereador Beto da Pipa, entre outros nomes de destaque da cidade, que foram conferir o show do cantor Belo. Na primeira edição do evento, passou por lá a escritora e diretora da Garota FM Books, Chris Fuscaldo, para assistir ao show do Monobloco – comandado por Pedro Luís e Pedro Quental.

Convidado pela Peck Produções para a área reservada, o estudante de Direito Nicollas Almeida, 19 anos, está marcando presença em todas as edições da fan fest Energia Para Torcer. Fanático botafoguense – tem até o escudo do Glorioso tatuado na perna – ele está aproveitando a emoção da Copa do Mundo 2026 para fazer novos amigos. "Estou gostando muito. A organização está muito boa e está tudo muito maneiro", declarou ele à reportagem de O DIA. Nichollas curtiu cada gol com a presença do tio, sobrinho e amigos.

SERVIÇO

Energia Para Torcer 2026
Data: domingo, 5 de julho de 2026
Local: Caminho Niemeyer – Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói

Programação:

13h – Abertura dos portões + DJ MP4
15h – Buchecha
17h – Transmissão de Brasil x Noruega
19h – Seu Jorge
21h – Furacão 2000

Ingressos: a partir de R$90 (meia-entrada e ingresso solidário)

Classificação indicativa: 16 anos
Link Bilheteria Digital: https://www.bilheteriadigital.com/energia-para-torcer-2026-seu-jorge-raca-negra-e-buchecha-05-de-julho
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