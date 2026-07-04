Niterói: Parque Solar reúne diversas soluções em um único espaço e reforça a estratégia de sustentabilidade da cidade - Evelen Gouvêa

Niterói: Parque Solar reúne diversas soluções em um único espaço e reforça a estratégia de sustentabilidade da cidadeEvelen Gouvêa

Publicado 04/07/2026 18:53

Niterói - A cidade de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, é a primeira cidade a contar com uma usina de energia solar municipal instalada em uma comunidade. O prefeito Rodrigo Neves inaugurou, neste sábado (04), o Parque Solar do Morro do Boa Vista, em São Lourenço. O novo empreendimento passa a integrar a política de transição energética do município e vai gerar energia limpa para abastecer equipamentos públicos municipais, reduzindo os custos com energia elétrica, contribuindo para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa e fortalecendo a estratégia de sustentabilidade da cidade.

"Este parque vai projetar o Morro do Boa Vista para Niterói e para o Brasil. É um projeto que une sustentabilidade e resiliência, gerando energia limpa, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa e protegendo a comunidade. A cidade investiu na estrutura da Defesa Civil, em tecnologia para monitoramento das chuvas e na prevenção de desastres, porque cuidar das pessoas sempre foi uma prioridade.Este é mais um investimento que melhora a vida da população e mostra que Niterói continua avançando", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Instalado em uma área de aproximadamente 36 mil metros quadrados, o parque reúne mais de 2 mil módulos fotovoltaicos. A expectativa é que a usina produza cerca de 150 mil quilowatts-hora (kWh) de energia por mês, volume destinado ao abastecimento de equipamentos públicos municipais. O investimento nas obras foi de R$ 7,7 milhões.

Além da geração de energia limpa, o projeto foi concebido para promover benefícios ambientais e urbanos. A iniciativa inclui ações de recuperação da área , sistemas de drenagem e captação de águas pluviais. O parque conta ainda com um sistema de coleta, armazenamento e aproveitamento da água da chuva, com capacidade aproximada de 30 mil litros. O volume armazenado poderá ser utilizado na limpeza das placas fotovoltaicas e em apoio a possíveis combates a incêndios, além de contribuir para a proteção da encosta, a prevenção de processos erosivos e o fortalecimento da resiliência climática do município.

A vice-prefeita Isabel Swan destacou que o Parque Solar reúne diversas soluções em um único espaço e reforça a estratégia de sustentabilidade da cidade. "Este é um projeto que integra diversas soluções em um único espaço . O Além da geração de energia solar, contribui para prevenir incêndios, reaproveita a água da chuva e ajuda a evitar deslizamentos. Diversificar as fontes de energia é estratégico para o futuro, e esse investimento permitirá que Niterói economize mais de R$ 5 milhões por ano", afirmou.

O secretário municipal de Defesa Civil e Proteção Geotécnica, Walace Medeiros, ressaltou o papel do empreendimento na redução dos riscos geológicos e na proteção da comunidade. "O Parque Solar também funciona como um cinturão de proteção da região, reduzindo riscos de deslizamentos, preservando o reflorestamento e beneficiando moradores do Boa Vista, São Lourenço, Juca Branco, Serrão e Nossa Senhora de Lourdes", disse.

O presidente da Enel Rio, Francesco Moliterni, destacou a importância da parceria entre as instituições para tornar o projeto realidade. "Este projeto une energia solar, sustentabilidade e participação social, trazendo benefícios ambientais e econômicos. É um modelo que pode colocar Niterói como referência para o Brasil e para o mundo. Parabéns pela liderança e por transformar esse projeto em realidade", afirmou.

Representando os moradores, o presidente da Associação de Moradores do Morro do Boa Vista, Victor Barcelar, destacou o impacto positivo da iniciativa para a comunidade. "A comunidade está muito feliz porque o Boa Vista passa a ser reconhecido pela primeira comunidade a contar com uma usina solar municipal. Além da usina, temos recebido investimentos importantes em infraestrutura e qualidade de vida. É importante saber que a comunidade está de mãos dadas com a Prefeitura, avançando juntos", afirmou.

Durante a cerimônia, o prefeito Rodrigo Neves também anunciou novas obras de contenção de encostas para reforçar a segurança da comunidade. O Boa Vista já recebeu importantes investimentos da Prefeitura, como a implantação do Programa Médico de Família, intervenções de drenagem e obras de estabilização de encostas.