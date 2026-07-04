Niterói: Edital de Fomento à Economia Solidária contará com investimento de R$ 3 milhões - Evelen Gouvêa

Niterói: Edital de Fomento à Economia Solidária contará com investimento de R$ 3 milhõesEvelen Gouvêa

Publicado 04/07/2026 08:26

Niterói – A Prefeitura lançou, nesta sexta-feira (03), o 4º Edital de Fomento à Economia Solidária, em cerimônia realizada na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural, em São Domingos. Coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, a iniciativa contará com investimento de R$ 3 milhões, valor R$ 1 milhão superior ao destinado nas edições anteriores.

"É uma honra representar o prefeito neste lançamento, que reafirma o compromisso da Prefeitura de Niterói com uma política pública que transforma vidas. A economia solidária gera oportunidades, fortalece o empreendedorismo coletivo, promove inclusão e garante mais dignidade para centenas de famílias. Com um investimento recorde de R$ 3 milhões, ampliamos nosso apoio a quem produz, empreende e movimenta a economia local. Assim como a Moeda Social Arariboia, este edital demonstra que investir nas pessoas cria um ciclo virtuoso de desenvolvimento, gera trabalho, renda e faz Niterói seguir avançando com justiça social e prosperidade", afirmou o secretário Executivo Felipe Peixoto.

O 4º Edital de Fomento à Economia Solidária tem como objetivo fortalecer a geração de trabalho e renda no município por meio do apoio a cooperativas, associações e coletivos produtivos que atuam de forma autogestionária, sustentável e coletiva. Poderão participar empreendimentos cadastrados na Casa Paul Singer e organizados no Fórum de Economia Solidária de Niterói.

O secretário municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, destacou a importância da iniciativa. "Hoje é um dia muito importante para a economia solidária de Niterói. Com o lançamento do quarto edital de fomento, chegamos à marca de R$ 9 milhões investidos no fortalecimento dos empreendimentos solidários. São R$ 3 milhões em recursos não reembolsáveis para que os coletivos possam investir em equipamentos, infraestrutura e no crescimento de seus negócios. Esse é o resultado de uma política pública construída ao longo dos últimos anos, a partir do Marco Regulatório da Economia Solidária e da criação da Moeda Social Arariboia", explicou Elton.

A política pública é considerada pioneira no país por utilizar recursos provenientes da circulação da Moeda Social Arariboia para fomentar empreendimentos da economia solidária, promovendo inclusão produtiva, desenvolvimento local e fortalecimento da economia do município.

Nas três primeiras edições, os editais contemplaram 80 associações, cooperativas e coletivos, beneficiando diretamente mais de 600 pessoas. Entre os grupos apoiados estão associações de pescadores e marisqueiros, cooperativas de catadores de materiais recicláveis e coletivos de artesanato, gastronomia e agroecologia.

Os investimentos permitiram que pescadores fortalecessem a atividade artesanal com a aquisição de embarcações e melhorias na infraestrutura de beneficiamento do pescado. Agricultores ampliaram a produção e a comercialização de seus produtos; catadores passaram a desenvolver suas atividades com mais segurança; grupos da gastronomia conquistaram maior estrutura e formalização; e artesãos expandiram sua capacidade produtiva e passaram a contar com espaços próprios de trabalho.

A artesã Carmen Brasil, de 61 anos, contou que o apoio recebido por meio do edital fortaleceu o trabalho do coletivo e possibilitou melhorias importantes para o desenvolvimento do empreendimento. "O edital fez muita diferença para o nosso coletivo. Além de fortalecer a relação entre os integrantes, tivemos acesso à capacitação, qualificação e melhores condições de trabalho. No meu caso, consegui adquirir um notebook e um tablet, equipamentos que eram essenciais para organizar o meu trabalho e ampliar a divulgação nas redes sociais. Sou artesã e produzo ecobags feitas à mão e luminárias criadas a partir da ressignificação de garrafas de vidro. Por isso, incentivo outros artesãos a participarem. É uma oportunidade que transforma o trabalho e fortalece a economia solidária", ressaltou.

O edital integra a estratégia da Prefeitura de Niterói de articular políticas de transferência de renda, combate à pobreza, inclusão produtiva e desenvolvimento econômico local. A circulação da Moeda Social Arariboia gera recursos que retornam para a cidade na forma de investimentos em trabalhadores, produtores e empreendimentos locais.

Com a quarta edição do programa, a Prefeitura amplia o alcance da política pública e reafirma a economia solidária como instrumento de desenvolvimento social, econômico e territorial.